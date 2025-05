Capital não segura o Botafogo e é goleado na Copa do Brasil

O atual campeão da Libertadores e da Série A do Campeonato Brasileiro cortou as asas do Coruja na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (30/4), o Capital foi até o Rio de Janeiro com a ingrata missão de parar o poder ofensivo do Botafogo e não teve sucesso. Com direito a dois golpes sofridos em cobranças de pênaltis, o tricolor voltou para casa derrotado, por 4 x 0, e em situação difícil para sonhar com uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional.

Se o principal objetivo do Capital era voltar do Rio de Janeiro vivo, o clube lamenta não somente o resultado, mas a forma como o Botafogo construiu o placar favorável. Apesar do domínio alvinegro, o tricolor passou boa parte do jogo almejando a possibilidade de perder por, no máximo, um gol de diferença. No entanto, a tropa de choque do Glorioso ampliou o ímpeto dos donos da casa e ajudou na construção de um placar praticamente irreversível, dada a diferença técnica entre as equipes.

No primeiro tempo, o Capital se portou bem e, mesmo moldado para contra-atacar, conseguiu frear o alvinegro. O goleiro Reynaldo fez defesas importantes, mas errou bote no atacante Rwan Cruz e cedeu o primeiro pênalti da noite aos donos da casa. Alex Telles cobrou bem e colocou o Botafogo: 1 x 0. Embora com mais posse de bola, o Glorioso pecava na assertividade. O Coruja atacou em lances pontuais, como em uma bola na trave oriunda de um cruzamento de Felipe Guedes. Até ali, porém, o saldo era favorável.

O Capital voltou com nomes mais ofensivos para a etapa final, mas não colocou a ideia de jogo no gramado sintético do Nilton Santos. O Coruja segurava bem o duelo, até o Botafogo acionar vários titulares. O alvinegro teve, primeiro, um pênalti anulado. O VAR não viu intenção de Felipe Guedes em toque de mão. Pouco depois, a situação se repetiu com o zagueiro Richardson e a arbitragem não titubeou na marcação. Igor Jesus bateu e fez 2 x 0. Abatido, o tricolor levou o terceiro golpe em seguida. Cuiabano cruzou e Artur, livre, colocou a bola na rede.

Embalado, o Botafogo ampliou a blitz e chegou ao quarto gol, com Rwan Cruz aproveitando bate e rebate na área do Capital, decretando a goleada. Com pouco tempo para se recuperar, o Coruja volta a focar na Série D. No sábado, mede forças no duelo local com o Ceilândia. A bola rola às 16h30, no Abadião. O reencontro com o Botafogo será em 22 de maio, às 21h30, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Ficha técnica

Botafogo 4 x 0 Capital

Copa do Brasil — Terceira fase

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Botafogo

Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza (David Ricardo) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Allan (Patrick de Paula) e Artur; Mastriani (Igor Jesus), Rwan Cruz e Jeffinho (Savarino).

Técnico: Renato Paiva

Gols: Alex Telles, Igor Jesus, Artur e Rwan Cruz

Cartão amarelo: Gregore

Capital

Reynaldo; Lucas Oliveira, Richardson, Pedro Romano (Maycon Lucas) e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Rikelmi), Erick Varão, Matheus Anjos (Falcão) e Lenon (Vinicius Baracioli); Mateusão (Quarcoo).

Técnico: Roberto Fernandes

Cartão amarelo: Erick Varão