Stock Car dá largada em nova era com carros SUV substituindo sedans

Os cinco meses de espera passaram e a Stock Car está de volta para esquentar os motores. A principal categoria de automobilismo da América do Sul retorna neste fim de semana, com a primeira corrida do ano marcada para este domingo (4/5), às 12h10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A classificação é neste sábado (3/5), ás 14h45 No entanto, não é apenas o início da temporada, mas sim o pontapé inicial de uma nova era nas pistas. Após 45 anos utilizando modelos sedan, agora os carros passam a ser SUVs com a promessa daquilo que o público mais ama ver: velocidade. Band, SporTV, BandSports e YouTube transmitem a prova.

Os veículos de 2025 foram projetados para trazer uma revolução e estar próximos das tendências da indústria automotiva. As novidades incluem motores de quatro cilindros (antes eram dois), 250 kg a menos no peso total do carro, volantes de última geração, asa móvel, painel de funções dentro do cockpit e uma câmera 360º para o público acompanhar, além de mais tecnologia e segurança.

A nova era ainda conta com o retorno da Mitsubishi, que se junta à Toyota e Chevrolet no hall de fornecedoras. Os modelos Eclipse, Corolla Cross e Tracker, respectivamente, são os utilizados pelo grid.

“Os carros estão incríveis, tanto esteticamente quanto pela performance. Acho que vão impactar o público. Essa nova geração está demais e deve ser um sucesso. É mais fácil de mexer no carro, ele está mais aerodinâmico, mais agressivo e mais rápido. Isso tudo somado nos deixa muito animados e tenho certeza que o público vai adorar”, contou ao Correio o piloto Enzo Elias, representante do DF no grid da Stock Car.

O brasiliense de 23 anos é um dos jovens talentos do automobilismo nacional e está cada vez mais consolidado na categoria, especialmente pela vitória na corrida do Uruguai no ano passado. Ele também vive uma novidade à parte e está de casa nova, agora integrante da novata Scuderia Bandeiras, ao lado de Átila Abreu. Independente das mudanças, o objetivo segue claro: brigar pelo título.

“Estou preparado e as expectativas são as melhores. A equipe nasceu do zero e é demais poder acompanhar isso de perto, tenho certeza que vamos começar com o pé direito. A Stock Car está recomeçando do zero com os SUVs, então não tinha momento melhor para poder começar uma nova história em um novo lugar. O Átila é mega experiente e vai me ensinar muito. Estou morando em Sorocaba, onde é a sede da equipe, e isso nos aproximou ainda mais. Vou poder usufruir bem disso para poder evoluir”, compartilhou Enzo.

“Todo o trabalho que fiz foi para poder chegar agora e vencer. É o que eu quero e estou indo atrás, todos os caminhos que estou perseguindo me levam para esse lado. Quero poder ser campeão, essa é a mentalidade minha e do time. Vamos para cima e que comece já neste fim de semana”, acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Elias (@enzoelias)

Se os carros inovadores prometem emoção nas pistas, o elenco que comanda o show não poderia deixar a desejar e por isso o grid está repleto de nomes de peso, divididos entre a garotada e os veteranos. Além de Enzo, a nova geração de pilotos ainda conta com personagens como Zezinho Muggiati, Felipe Baptista, Gianluca Petecof, Rafael Reis e o caçula Arthur Gama, de apenas 19 anos, que estreia na categoria após vencer a Stock Light no ano passado.

Já a velha guarda ganhou um reforço de peso com a chegada de Hélio Castroneves, de 48 anos, quatro vezes vencedor da Indy 500. O grupo dos veteranos ainda conta as figurinhas carimbadas do automobilismo nacional, como Felipe Massa, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício, Cacá Bueno, Allam Khodair, Daniel Serra, Julio Campos, Thiago Camilo e Nelsinho Piquet. O mais velho é Rubens Barrichello, aos 52 anos, enquanto o atual dono do troféu e tricampeão da Stock Car, Gabriel Casagrande, fica no meio termo, aos 30 anos.

“É um prazer enorme ter o Hélio aqui, porque sempre acompanhei a carreira dele, é um nome muito pesado no automobilismo, inspira muita gente. Ainda assim, acredito que esse ano é da nova geração. Por conta de toda a reformulação do campeonato, acho que a tendência é de virar mais para os jovens. Tomara que isso aconteça e comigo na frente, mas temos que ver na hora que os carros forem para a pista, porque ainda é tudo um pouco incerto”, analisou Enzo.

A estreia em Interlagos é apenas a primeira de 12 etapas ao longo do ano. Por ser a estreia dos novos carros, a bateria terá um formato diferente, proporcionando mais tempo de pista para testes, e terá apenas uma corrida, enquanto as demais terão duas. A final será novamente em Interlagos, mas a 11ª etapa está prevista para Brasília, em 11 de novembro. Caso as obras do Autódromo Internacional Nelson Piquet fiquem prontas a tempo, será uma chance para o brasiliense finalmente poder correr em casa.

“Por tudo que eu vi no autódromo, as expectativas estão ainda melhores e as coisas estão a todo vapor para que a gente possa ter essa corrida no DF. Estou na torcida e tomara que engaje o público, para que eles assistam mais, votem no Fan Push e sigam incentivando como sempre, porque faz a diferença”, torce Enzo.