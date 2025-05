Ceilândia vence Capital e ostenta a segunda melhor campanha da Série D

Mingoti foi autor do gol da vitória do Ceilândia na primeira rodada - (crédito: Lucas Alarcão/Ceilândia)

Dos 64 times da Série D do Campeonato Brasileiro, três têm 100% de aproveitamento. Um deles é do Distrito Federal. O Ceilândia venceu o Capital neste sábado por 1 x 0, no Abadião, pela terceira rodada do Grupo A5, e ostenta a segunda melhor campanha geral da quarta divisão atrás apenas do ASA-AL e à frente do Luverdense-MT. O trio acumula três vitórias.

Depois de derrotar o Goianésia e o Goiânia, o Ceilândia superou o Capital pela primeira vez em cinco duelos neste ano graças ao gol de Kennedy, aos 16 minutos do segundo tempo. O segundo dele na temporada. O outro havia sido contra o Sobradinho, em janeiro, pelo Candangão.

Recém-contratado, o meia Tarta iniciou a jogada e acionou Lucas Silva. Ele rapidamente rolou a bola para Kennedy chutar cruzado de fora da área para estudar a rede do goleiro Reynaldo: 1 x 0. O herói havia se lesionado nas semifinais do Candangão justamente contra o Capital e voltou 100% ao time alvinegro para decidir o confronto.

“Quero agradecer a Deus. Entramos ligados e conseguimos propor aquilo que foi treinado e passado para nós. Fui premiado com o gol em uma grande vitória. Temos que manter os pés no chão. Há muitas partidas pela frente e vamos pensar jogo a jogo para conseguir essa classificação é mais para a frente pensar no acesso. Estamos no caminho certo. Não podemos deixar cair a pegada nem o foco”, disse Kennedy em entrevista ao Correio.

O técnico Adelson de Almeida chamou a atenção para a dificuldade de mais um duelo contra o Capital. “Jogo muito difícil, como já era esperado. Oscilamos muito dentro da partida. Nos momentos em que estivemos mal, corremos alguns riscos que eu encaro como naturais até pela qualidade do adversário. No fim de tudo, o que vale são os três pontos, ainda mais numa chave duríssima como a nossa. Início de competição promissor, mas é a apenas o começo. Vamos com os pés no chão vivendo jogo a jogo”, afirmou o treinador ao Correio.

Adelson também avaliou a importância de Kennedy na vitória do Ceilândia. “É um atleta que não aparece tanto quanto os outro, mas é muito importante taticamente para a equipe. Faz o trabalho de formiguinha, o nosso Formiga Atômica”, definiu, referindo-se ao personagem de um antigo desenho animado.

Chateados com a derrota, os jogadores do Capital não comentaram o resultado. O atual vice-campeão do DF voltará a campo no sábado contra o Mixto-MT, no Estádio JK, às 29h30. O Ceilândia terá confronto direto pela liderança contra o Luverdense, às 18h, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

Ceilândia 1

Edmar Sucuri; Diego Bolt, Mingoti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Tarta e Júnior Timbó (Regino); Kennedy (Milla), Romarinho e Valter Bala.

Técnico: Adelson de Almeida

Capital 0

Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano e Matheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão (Robert), Matheus Anjos (Falcão); Rikelmi (Tobinha) e Matheusão (Wallace Pernambucano).

Técnico: Roberto Fernandes



Gol: Kenedy, aos 16 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Kenedy, Erick Varão, Wallace Pernambucano e Robert

Público: 380 pagantes

Renda: R$ 5.8655

Árbitro: Warley do Couto Leão (RR)