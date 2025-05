Caio Bonfim conquista medalha de prata na Polônia; Viviane Lyra é bronze

Caio Bonfim subiu mais uma vez ao pódio neste domingo. Nove meses depois de conquistar medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o brasiliense ficou em segundo lugar neste domingo na quarta edição da Copa Korzeniowski de Marcha Atlética da série ouro do Tour Mundial de Marcha Atlética da World Atlhetics, em Varsóvia, na Polônia, com o tempo de 1h21min34s. Viviane Lyra ficou com o bronze no feminino com a marca de 2h38min45s. Ambos se aprimoram para a disputa do Mundial em Tóquio, no Japão, de 23 a 21 de setembro deste ano.

"Estou muito feliz com a medalha de prata. Perdemos para o recordista mundial, numa prova difícil, com muito vento. Há uma semana, tive influenza e foi muita luta para recuperar o corpo e chegar aqui pronto para competir. Estou muito orgulhoso com o resultado, por conseguir performar. E agora estou voltando para o Brasil para continuar o trabalho", comentou Caio Bonfim, de 34 anos. O atleta do CASO-DF treina com a mãe, Gianetti Sema, em Sobradinho.

Esta foi a quinta competição de Caio Bonfim em 2025. O brasileiro vem de vitória nos 20 km do Grande Prêmio Internacional de Rio Maior, em Portugal. Caio iniciou bem a temporada internacional com o terceiro lugar noCampeonato Japonês de Marcha Atlética de 20 km, prova Bronze do World Athletics Tour, em 16 de fevereiro, em Kobe. Ficou em terceiro lugar.

NoGrande Prêmio de Marcha Atlética de Taicang, na China, o primeiro meeting Ouro do Circuito Mundial de Marcha Atlética de 2025, Caio ficouem sexto lugar nos 20 km, em 1º de março.Caio confirmou o favoritismo e ganhou a Copa Brasil de Marcha Atlética pela 14ª vez, em dia 9 de março , em São Paulo.

Caio Bonfim perseguiu o japonês Toshikazu Yamanishi, mas a o adversário acelerou o passo e abriu vantagem. O brasileiro Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) terminou em 13º lugar.

Feminino

Viviane Lyra, de 31 anos, top 8 na Olimpíada de Paris, tem índice para o Campeonato Mundial de Tóquio e vem de vitória no Sul-Americano de Mar del Plata. Em março, ela venceu os 20 km da Copa Brasil de Marcha, em São Paulo, e ficou na quinta colocação em Dudince, Eslováquia, nos 35 km.

"Estou muito feliz pela terceira colocação aqui em Varsóvia. É a primeira vez que vou ao pódio de um challenger e quero agradecer a Confederação (CBAt) e ao COB (Comitê Olímpico do Brasil)", disse Viviane Lyra ao site da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Os resultados de Varsóvia, Polônia?Feminino?1 - Paula Torres (Equador) - 1:28:29?2 - Kimberly Garcia (Peru) - 1:28:30?3 - Viviane Lyra (Brasil) - 1:28:54?4 - Katarzyna Zdzieblo (Polônia) - 1:30:33?5 - Valeria Ortuno Martinez (Mexico) - 1:32:34

Masculino?1 - Toshikazu Yamanishi (Japão) - 1:20:50?2 - Caio Bonfim (Brasil) - 1:21:34?3 - Kazuki Takahashi (Japão) - 1:22:55?4 - Maher Ben Hlima (Polônia) - 1:23:34?5 - Nathaniel Seiler (Alemanha) - 1:23:49

*Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)