Fisiculturista Gui Bull morre aos 30 anos

O fisiculturista e consultor esportivo Guilherme Henrique, conhecido como Gui Bull, morreu aos 30 anos, em decorrência de uma asfixia por broncoaspiração, conforme noticiou a namorada do atleta por meio das redes sociais.

Em uma publicação no feed do Instagram, Jéssica Belenello se declarou ao atleta e lamentou a morte. "Nunca imaginei que ficaria aqui sem você. Você foi… sem mim”, escreveu. O casal estava junto há dois anos.

A namorada também se manifestou nos Stories para rebater especulações de que a morte teria sido causada pelo uso de anabolizantes ou hormônios — substâncias frequentemente associadas ao universo do fisiculturismo.

“Se você não tem algo bom a dizer, uma palavra de carinho, de conforto ou de respeito, simplesmente fique em silêncio", desabafou. Ela ainda pediu respeito ao luto e afirmou que quaisquer comentários ofensivos ou mentirosos serão tratados judicialmente.

Nas redes sociais, Gui Bull divulgava seu trabalho como consultor esportivo e compartilhava conteúdos sobre treino e nutrição. Segundo informações do próprio perfil, ele era biólogo formado pela Universidade Estadual do Paraná, com mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, cursava Nutrição no Centro Universitário de Maringá.