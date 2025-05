Como o Nilson Nelson se transformou para o Troféu Brasil

Ao falarmos em Ginásio Nilson Nelson, é natural que as primeiras imagens e lembranças esportivas sejam das partidas de basquete, vôlei e futsal. Porém, uma das mais tradicionais arenas do Distrito Federal está de cara nova para receber as principais estrelas do país de uma modalidade queridinha: a ginástica artística. De hoje a domingo, Brasília estende os tablados para o Troféu Brasil, uma das mais tradicionais disputas do calendário nacional.

Quem vê o imponente Nilson Nelson montado para o Troféu Brasil não imagina a correria para deixá-lo tinindo. Equipamentos de solo, salto, cavalo com alças, barras paralelas, barras fixas, barras assimétricas e traves de equilíbrio viajaram os mais de 1.600km entre Aracaju e Brasília. Todos pertencem à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). São itinerantes e considerados os melhores do mundo, com homologação da Federação Internacional (FIG).

Foram necessários três dias para a produção do evento deixar o Nilson Nelson com a cara da ginástica artística. O tempo é reflexo do cuidado com o produto. Uma das maiores preocupações da CBG é manter o padrão de qualidade dos eventos, apesar das particularidades de cada ginásio.

A estrutura do Nilson Nelson agrada à CBG. Em outubro, a capital federal retorna ao mapa de competições nacionais para o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, além do Campeonato Brasileiro de Parkour. A cidade também é importante pela proximidade com os patrocinadores, como os Correios e a Caixa Econômica Federal.

"É um evento que tem a qualidade dos melhores do mundo. Bons eventos servem para estimular a ginástica. Sem dúvidas, Brasília contribui com o fomento e o Nilson Nelson é o berço do esporte", destaca o presidente da CBG, Henrique Motta, ao Correio.

Medalhista de bronze por equipes em Paris-2024, Júlia Soares está em Brasília para o Troféu Brasil (foto: Melogym/CBG)