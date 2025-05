Cerrado se impõe dentro de casa e derrota o Blumenau-SC por 79 x 50

O Cerrado Basquete foi agressivo do início ao fim do confronto no Ginásio da Asceb em uma vitória inquestionável - (crédito: Felipe Costa/Cerrado Basquete)

O Cerrado Basquete venceu pela quinta vez na Liga de Basquete Feminino (LBF). Na noite deste sábado, o time candango derrotou o Blumenau-SC com facilidade por 78 x 50 no Ginásio da Asceb, na 904 Sul, e agora tem uma mão cheia de triunfos na temporada regular da competição nacional.

O triunfo foi comandado por Izabela Andrade com 16 pontos. Tati Pacheco (15) e Mia Hopkins (12) também contribuíram para o resultado. Letícia Borges mostrou eficiência nos rebotes com oito e Joice Rodriguez brilhou nas assistências com 13 passes decisivos.

Eleita MVP da partida, Joice compartilhou o sucesso com as companheiras. "Agradeço a todas as meninas do time e seguimos evoluindo. foi um grande presente de dia das mães, por isso dedico esse troféu a minha vozinha que partiu ano passado e a todas as mães desse mundo. Estamos vindo de uma crescente evolução, focadas no nosso objetivo e queremos chegar aos playoffs, pois merecemos", disse em entrevista à assessoria do Cerrado Basquete.

A equipe do Distrito Federal foi superior às adversárias do início ao fim da partida. O primeiro quarto terminou com parcial de 25 x 16 para as anfitriãs. Houve equilíbrio no segundo, com empate de 13 x 13, mas o Cerrado Basquete seguiu para o intervalo em vantagem por 38 x 29.

O time brasiliense voltou arrasador no terceiro quarto. Não deu chance para o Blumenau e encerrou o período com 22 x 9. Na etapa final, bastou ao Cerrado Basquete administrar a distância com 18 x 12 no último quarto e encerrar a partida com o quinto triunfo na temporada fechando o confronto em 78 x 50.

O sonho de acessar os playoffs continua. A próxima partida do Cerrado Basquete será dificílima. O time receberá o líder Sampaio Corrêa na quinta-feira (15), às 20h30, novamente no Ginásio da Asceb, na 904 Sul.