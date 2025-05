Talento de São Sebastião, pequeno Emanuel Enzo é aposta no Jiu-Jítsu

A um mês do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, Brasília terá um jovem representante na briga pelo ouro do torneio nacional. Aos 12 anos, Emanuel Enzo, referência da modalidade no país, treina para decolar rumo a São Paulo, em junho, em busca do pódio.

Em entrevista ao Correio, Emanuel e a mãe, Poliana Gerônimo, contaram como surgiu a paixão do pequeno pelo esporte e a luta diária para arcar com os custos das competições sem o auxílio de um patrocinador.

Leia também: Menor que golpeou colega na escola está interno e passará por audiência

Morador de São Sebastião, Enzo coleciona medalhas nas competições da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A paixão pela modalidade veio por influência da irmã mais velha, Paloma Carmen. Na pandemia, a mãe, Poliana, procurava uma academia de treinamento para Paloma. Ao fazer a matrícula da primogênita, soube que havia mais vagas no centro de treinamento e decidiu matricular Emanuel também.

Foram necessários três meses até que o brasiliense recebesse o primeiro convite para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A habilidade do garoto promissor encantava. Em 2022, disputou pela primeira vez na competição nacional. O resultado: terceiro lugar. Daquele momento em diante, Poliana e Paloma viram a carreira de Emanuel deslanchar.

A joia acumula 42 medalhas na coleção, com duas favoritas: o ouro no Campeonato Brasileiro de 2023 e o vice europeu em 2024 pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF). Emanuel demonstra satisfação ao saber que muitas crianças se inspiram nele. “É a sensação de que o meu trabalho foi cumprido, porque o que eu queria mesmo era ser uma referência para as crianças”, afirma.

Para conseguir arcar com os custos das viagens e das competições, a família arrecada dinheiro por meio de rifas compartilhadas no Instagram e pela venda de doces em campeonatos e em outros centros de treinamento. Sem patrocínio privado, a mãe, Poliana, conta com a ajuda do Compete Brasília, programa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A ação incentiva os atletas brasilienses.

Com uma nova disputa à vista, a rotina de Emanuel se adequa de acordo com o objetivo do lutador. Focado, ele compartilhou a preparação pré-torneio e como concilia a rotina diária. “Quando eu estou perto de campeonato, procuro focar e treinar mais, me dedicar mais também”, comenta. “Minha rotina é bem organizada, consigo separar os momentos de treino, de ir para a escola e de diversão também”, completa.

O próximo compromisso do jiujiteiro será o Brasileiro de 2025, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de junho. Ele tem expectativas altas e quer aumentar a coleção de medalhas. “Estou treinando todos os dias, de tarde e na parte da noite, tenho preparação física e estou cuidando muito bem da minha alimentação. A minha expectativa está lá em cima”, ressalta.

Mãe coruja, Poliana sempre acompanha o filho nas viagens e nos treinos. “Para mim, sempre valerá a pena incentivá-lo. Perdendo ou ganhando, para mim ele sempre será campeão”, enaltece. “Ele treina muito, é muito esforçado. As pessoas falam que ele tem muito talento, mas ele também é muito esforçado. Treina o tempo todo, menos aos domingos, mas se alguém chamar, ele vai no domingo também”, entrega.