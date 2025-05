Familiares de Mano Menezes morrem em acidente e técnico é liberado pelo Grêmio

Dois enteados da filha do técnico Mano Menezes morreram em um grave acidente de trânsito na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As vítimas são Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9. Segundo informações do portal g1 local, o carro em que os dois estavam saiu da pista e capotou no quilômetro 303 da rodovia. Um homem de 42 anos, que ainda não foi identificado, também morreu no acidente.

O velório de Maria Sophia e Arthur será realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito. O sepultamento está previsto para domingo (18), no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria, conforme informou Camila Menezes, filha do treinador, em suas redes sociais.

O Grêmio divulgou uma nota lamentando o ocorrido e comunicou que Mano Menezes não estará à frente da equipe na partida contra o São Paulo, marcada para este sábado (17/5), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador foi liberado e retorna a Porto Alegre para acompanhar a família.

Na ausência de Mano, o time será comandado pelo auxiliar técnico, Sidnei Lobo. Outro auxiliar, James Freitas, viaja para São Paulo para reforçar a comissão técnica na partida, conforme informou o comunicado.

Integra da nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica.

