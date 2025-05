SLS estreia formato takeover do Championship tour no pier Santa Monica

A Street League Skateboarding (SLS), principal liga profissional de skate do mundo, assumirá o controle do Píer de Santa Monica nesta sexta-feira (23/5) para a segunda etapa do SLS Championship Tour 2025, estreando novo formato, o SLS Spot Takeover, apresentado pela Kona Big Wave.

O evento terá entrada gratuita e levará a etapa da SLS ao coração da cultura do skate, com uma pista personalizada construída no píer, inspirada no lendário Santa Monica Triple Set — um local que desafiou os melhores skatistas e moldou gerações.

O novo formato combinará a competição de elite da SLS com uma experiência comunitária imersiva única, reunindo skatistas, fãs, marcas e lojas locais de skate.

“O Santa Monica Triple Set é um pico icônico, e vai ser incrível ver os skatistas tomando conta do píer para homenagear um pico de rua que nos formou. A SLS continua a ultrapassar os limites dos eventos de skate street”, disse o skatista Paul Rodriguez.

Criado com foco total nos fãs, o evento traz um formato único e uma atmosfera imersiva de festival. Os participantes poderão aproveitar colaborações exclusivas de produtos com o artista de renome mundial, Joshua Vides, food trucks, DJs ao vivo, ativações interativas para os fãs, expositores e muito mais.

O sete vezes campeão mundial do SLS Super Crown, Nyjah Huston, natural de Los Angeles, competirá no evento ao lado de Yuto Horigome, Chris Joslin, Braden Hoban e outros nomes.

“Não há lugar melhor para apresentar este novo formato do SLS Championship Tour do que Santa Monica. Los Angeles é o berço do skate, e o Santa Monica Triple Set, no qual a pista deste evento será baseada, é tanto um rito de passagem quanto um campo de provas histórico. A série Takeover dentro do campeonato mostrará os melhores skatistas do mundo competindo em locais de destaque na busca pelo título do Super Crown — a conquista mais cobiçada do skate street. Este evento marca um novo capítulo na história da SLS, e estamos empolgados para mostrar nossa liga, nossos skatistas e esses locais lendários ao longo do ano”, disse Frank Lamicella, CEO da Thrill One Sports.

O SLS Championship Tour 2025 começou em Miami e segue agora para Santa Monica com o primeiro de quatro eventos SLS Spot Takeover, cada um realizado em um local icônico, reimaginado para a competição. O Brasil não poderia ficar de fora dessa. A próxima cidade a receber o novo formato será Brasília. Em 13 de julho, a Esplanada dos Ministérios será palco de manobras incríveis da elite do skate mundial, com a presença de grandes nomes nacionais, como Rayssa Leal e Felipe Gustavo.

Será a primeira vez que o Brasil sediará dois eventos do SLS Championship Tour no mesmo ano. Além do SLS Brasília Takeover, o país vai sediar pelo quarto ano consecutivo a grande final da liga mundial, o SLS Super Crown World Championship - pela terceira vez seguida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O formato Takeover

Wildcard Jam (somente para a Divisão Masculina)

Skatistas convidados participam de uma jam session, revezando-se em uma ordem definida durante um tempo determinado (ajustado conforme o número de participantes). Após isso, cada um tem uma tentativa final de manobra. Os jurados avaliam o desempenho geral de cada skatista, e os dois melhores avançam para a Final Masculina ao lado dos profissionais da SLS.

Finais

Feminina: Cinco skatistas convidadas competem no formato Spot Takeover.



Masculina: Dez skatistas competem – 8 profissionais da SLS e os 2 vencedores do Wildcard Jam – também no formato Spot Takeover.



Formato Spot Takeover Finals

Cada skatista tem sete tentativas de manobra única, podendo escolher qualquer obstáculo da pista. A pontuação final é a soma das três melhores notas, com o total máximo possível de 30,0 pontos.

Transmissão

O SLS Santa Monica Takeover será transmitido na íntegra ao vivo em no canal da SLS do Youtube, a partir das 19h, horário de Brasília. O SporTV2 exibe as finais a partir das 20h15min.

Sobre a Street League Skateboarding

Desde a sua criação em 2010, a Street League Skateboarding (SLS) impulsionou o skate de rua de uma coleção de eventos independentes para uma renomada série global. Como pioneiros do sistema de qualificação premium e formato de competição da modalidade, a SLS oferece um caminho do amador ao profissional e cria eventos ao vivo emocionantes em todo o mundo.

O SLS Championship Tour é reconhecido como a principal competição profissional de skate de rua do mundo. Os eventos ocorrem em praças personalizadas, exclusivas e com certificação SLS nas principais cidades do mundo, com os melhores do esporte competindo. A Street League Skateboarding (SLS) faz parte da ThrillOne Sports & Entertainment, empresa de conteúdo de última geração que vive da ligação de esportes, entretenimento e estilo de vida, combinando os recursos da Nitro Circus, SLS, Nitro Rallycross e ThrillOne Media.

Plataforma multimídia fundada em 2020, a empresa é dedicada à criação de eventos esportivos de ação alucinantes e conteúdo original, alimentados pelos atletas, talentos e marcas com entretenimento baseado em emoção. Também possui uma das maiores redes de esportes de ação com mais de 40 milhões de seguidores em suas várias páginas e canais de marca.