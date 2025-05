Samir Xaud é eleito presidente da CBF em disputa de chapa única

Samir Xaud foi eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25/5). Ele assume o mandato de 2025 a 2029. Samir é de Boa Vista, em Roraima, e tem 41 anos. A chapa dele, “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização”, foi a única inscrita para a eleição.

A chapa foi inscrita com o apoio das seguintes federações: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. E pelos clubes a seguir: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

“Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte”, disse Xaud no primeiro discurso como presidente.

Leia também: Real Madrid confirma Xabi Alonso como treinador no lugar de Ancelotti

Samir ocupa o lugar de Ednaldo Rodrigues, que foi afastado do cargo por uma "possível falsificação" de assinatura em documento da CBF.

Oito vice-presidentes também foram eleitos: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

Além do presidente e os oito vices, a eleição também definiu os novos nomes do Conselho Fiscal. Simon Riemann Costa e Silva, Eduardo Rigotto Netto e Frederico Ferreira Pedrosa serão membros efetivos, enquanto os membros suplentes serão Francinaldo Kennedy Lima Barbosa, Manoel Rodrigues Neto e Rodrigo Ferreira La Rosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular