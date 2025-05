Ex-Grêmio celebra primeiro título no futebol europeu: "Momento especial"

Khevin Fraga em ação com a camisa do Hibernians FC, de Malta - (crédito: Foto: Cliven Farrugia)

O brasileiro Khevin Fraga, ex-Grêmio, levantou o seu primeiro troféu no futebol europeu: a Copa de Malta. Assim, o meio-campista se sagrou campeão pelo Hibernians FC, após vitória por 2 a 1 na decisão com o Birkirkara, no último dia 18. O título também garantiu a equipe na próxima edição da Liga Europa.

“É um momento especial na minha carreira. Coroar a temporada com esse título é gratificante demais. Fico feliz por fazer parte dessa conquista e contribuir dentro de campo. O grupo está de parabéns por todo o empenho e dedicação”, disse o jogador, de 27 anos, natural de Florianópolis.

Leia também: Gui Santos analisa temporada de afirmação no Warriors e bagagem no NBB

Em sua temporada de estreia pela equipe, Khevin Fraga foi um dos destaques do Hibernians. O brasileiro atuou em 33 dos 37 jogos que o time disputou, sendo 32 deles como titular. Além disso, anotou cinco gols, quatro assistências e recebeu a indicação para a seleção da liga nacional. Na Copa de Malta, iniciou todas as cinco partidas da campanha vencedora e balançou as redes uma vez.

“Foi uma temporada muito intensa e desafiadora, mas também de muito aprendizado. Fui bem recebido por todos no clube e consegui me adaptar rapidamente ao estilo de jogo. Feliz pelo desempenho individual, mas ainda mais por conseguir ajudar a equipe a alcançar os seus objetivos”, finalizou.

Revelado pela Chapecoense, o jogador também defendeu equipes como Grêmio e Figueirense. Com passagem no Estoril Praia, de Portugal, o meio-campista retornou ao futebol europeu em 2024, contratado pelo Hibernians.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular