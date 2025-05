F1: Tudo sobre o GP da Espanha, 9ª corrida da temporada de 2025

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio da Espanha, sétima etapa da temporada de 2025 e parada final da segunda rodada tripla do ano. A elite do automobilismo faz a possível despedida do Circuito da Catalunha, em Barcelona, com a nova diretriz de asas móveis, podendo promover surpresas no grid e para o restante do campeonato. A classificação será às 11h de sábado (31/5), enquanto a corrida terá a largada às 10h de domingo (1/6). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

Depois de passar por Emilia-Romagna e Mônaco, a rodada tripla chega à Espanha com um cenário curioso. Apesar de Lando Norris ter diminuído a desvantagem para Oscar Piastri no mundial, ao vencer em Monte Carlo, o foco do novo GP será mais o desempenho dos carros do que dos pilotos em si. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou no começo do ano uma nova diretriz técnica para dar maior rigidez ao quanto a asa dianteira dos veículos pode ser flexionada. Como o material do aparelho é flexível, ele podia alterar a angulação de acordo com a velocidade e melhorar o desempenho aerodinâmico dos veículos.

Depois de dar às construtoras o prazo de oito corridas para se adaptar, passa a valer a mudança da Espanha em diante. Na prática, a flexão da asa dianteira passa de 5 milímetros para 3 mm, a deformação assimétrica foi de 20 mm para 15 mm e a simétrica passou de 15 mm para 10 mm. O impacto em pista não deve ser gritante e a expectativa é de ficar apenas entre 0,1s e 0,2s, mas, em uma temporada na qual a diferença de todo o grid durante a classificação é inferior a um segundo, a novidade pode trazer surpresas.



Quem mais se aproveitava da flexibilidade era McLaren e Mercedes, por isso rivais estão de olho em como o desempenho do time de Woking pode ser afetado de agora em diante. Se o impacto for significativo, Red Bull, Ferrari e até mesmo a Williams, que esperam praticamente não sofrer com a diretriz, devem abrir um sorriso largo com a chance de apertar a briga por pódios e vitórias. Até quem está no final do pelotão e não explorou tanto a brecha do regulamento torce por um novo balanceamento de forças.

Questões técnicas à parte, Norris apertou a briga contra Piastri no mundial de pilotos e a diferença caiu para apenas 3 pontos. O britânico superou o australiano nas últimas duas etapas e, se repetir o feito, pode reassumir a liderança e o favoritismo da temporada. Na espreita, Max Verstappen também mira aumentar o domínio em Barcelona e ganhar a quarta seguida no circuito para também encostar nos líderes.

Na parte de baixo da classificação, Gabriel Bortoleto ainda busca os primeiros pontos na F1. A Sauber terá atualizações na asa dianteira, assoalho e cobertura de motor para tentar melhorar o desempenho do carro e ajudar o representante do Brasil.

“Estou ansioso para Barcelona. É uma pista que já corri algumas vezes em categorias de base e sei o que esperar. Mônaco foi muito desafiador, mas tiramos algumas lições e seguimos em frente para a próxima corrida. Temos alguns upgrades vindo para essa rodada, então o foco é nos acostumar com eles logo, enquanto continuamos trabalhando no carro para melhorar nossa classificação e posição de corrida”, disse o brasileiro.



Depois da corrida da Espanha, a Fórmula 1 terá um pequeno descanso e volta em 15 de junho para o Grande Prêmio do Canadá. Piastri lidera o campeonato de pilotos, com 161 pontos, seguido por Norris (158) e Verstappen (136). A McLaren está na frente entre os construtores, com 319, na frente de Mercedes (147) e Red Bull (143).

A pista

O percurso de 4.657 quilômetros e 14 curvas ganhou fama por ser completo, exigindo dos pilotos qualidades tanto nas curvas de baixa quanto nas de alta, presentes em diversos trechos da pista. A maior crítica, porém, é a dificuldade nas ultrapassagens, que se concentram na primeira zona de DRS da pista, na reta principal. A outra fica na oposta, mas é mais curta.

O circuito, porém, está perto de dizer adeus. Apesar de ter contrato até 2026, a Fórmula 1 anunciou o GP de Madri a partir do ano que vem e pode ocupar o posto de Barcelona de imediato. A sobrevida do traçado da Catalunha será caso as obras do Madring, como foi intitulado, não fiquem prontas a tempo.

Diferente das últimas corridas, desta vez a Pirelli disponibilizou os compostos mais duros da gama, com os pneus duro C1, médio C2 e macio C3.

Programação

Primeiro treino livre: sexta-feira (30/5), às 8h30

Segundo treino livre: sexta-feira (30/5), às 12h

Terceiro treino livre: sábado (31/5), às 7h30

Classificação: sábado (31/5), às 11h

Corrida: domingo (1/6), às 10h