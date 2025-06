Série D: Ceilândia vence Porto Velho e é vice-líder; Capital recebe Goiânia

Júnior Timbó balançou a rede duas vezes e decretou a vitória alvinegra na última rodada do primeiro turno do Grupo A5 da Série D - (crédito: X/@ceilandiaec/Ceilândia EC Torcedor)

O Ceilândia derrotou o Porto Velho por 2 x 0 na tarde deste sábado no Estádio Aluizão, na capital de Rondônia, e avançou uma posição na sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chegou a 14 pontos, dois atrás do Aparecidense-GO. O líder goleou o Luverdense-MT por 4 x 1 e “ajudou” o time do DF a alcançar a segunda posição.

O protagonista da vitória foi Júnior Timbó. O meia-atacante baiano de Feira de Santana balançou a rede duas vezes. Aos 32 do primeiro tempo, ele aproveitou uma bola escorada por Regino na entrada da área e deu uma chapada no canto esquerdo do goleiro. Na etapa final, Kenedy deixou Timbó livre para concluir no canto esquerdo do Porto Velho.

“Foi um jogo duro, difícil. Muito calor, o campo não ajuda muito, mas fizemos um jogo muito inteligente, eficiente e conseguimos controlar o jogo aéreo do Porto Velho, que é muito forte. Não foi uma exibição de gala em virtude de uma série de fatores, inclusive o campo, mas nõ tivemos maiores sustos. Tivemos que remontar a equipe por causa de um monte de lesões e ainda perdemos o Cabralzinho com sete minutos do primeiro tempo. Por essa série de fatores eu acho que foi um grande resultado fora de casa”, analisou o técnico Adelson de Almeida em entrevista ao Correio Braziliense antes da maratona do voo de volta ao DF.

O Ceilândia viajará de Porto Velho para Belo Horizonte. De lá, fará uma conexão para São Paulo e posteriormente seguirá para Brasília. O início da semana será de descanso antes da retomada das atividades para receber o Porto Velho no próximo sábado, às 16h30, no Abadião, na abertura do segundo turno do Grupo A5 da quarta divisão.

Capital

Fora da zona de classificação depois da vitória do Mixto por 3 x 2 contra o Goianésia neste sábado, o Capital precisa vencer o Goiânia no Estádio JK neste domingo, às 15h30, para voltar ao G4 na Série D. O atual vice-campeão do DF está embalado sob o comando do técnico Felipe Surian. São três vitórias consecutivas contra Luverdense e Goianésia na quarta divisão e o Botafogo na Copa do Brasil e nenhum gol sofrido na nova gestão.

FICHA TÉCNICA

Porto Velho 0

Rodrigo; Nathan, Rennã (João Vitor), Rafael Lima (Edson Lulinha) e Crystian (Lucas); França, Anderson, Mauricio e Victor; Edrean e Mano (Giovany)

Técnico: Paulo Eduardo

Ceilândia 2

Elias; Paulinho, Mingoti (Euller), Badhuga e Everaldo; Lucas Silva, Regino, Cabralzinho (Junior Timbó) e Kannedy (Diego Bolt); Nando (Pablo) e Lucas Felipe.

Técnico: Adelson de Almeida

Gols: Júnior Timbó, aos 32 minutos do primeiro tempo, e aos 14 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Crystian, Mauricio e Rafael Lima (Porto Velho); Lucas Silva, Paulinho e Elias (Ceilândia)

Público e renda: não divulgados

Árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira (RR)