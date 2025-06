ChatGPT analisa times e aponta os oito classificados na Copa do Brasil

A CBF definiu, nesta segunda-feira (2/6), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, CRB, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco são os times que vão disputar as oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

São Paulo X Athletico Paranaense

Atlético-MG X Flamengo

Retrô (PE) x Bahia

Fluminense X Internacional

CRB X Cruzeiro

CSA x Vasco

Corinthians X Palmeiras

Botafogo x Bragantino

As oitavas estão previstas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Com os confrontos definidos, o Correio pediu para a versão premium do ChatGPT simular os resultados dos jogos das oitavas de final. A ferramenta também analisou os jogos e fez um comentário sobre o classificado (em itálico). Confira a previsão da inteligência artificial:

Simulação e análise dos confrontos das oitavas de final – Copa do Brasil 2025



São Paulo x Athletico-PR

Jogo de ida (Morumbi): São Paulo 2 x 1 Athletico

Volta (Ligga Arena): Athletico 1 x 1 São Paulo

Classificado: São Paulo (3x2 no agregado)

O time paulista é forte como mandante e vive um momento melhor, mesmo com o Furacão equilibrando em casa.

Flamengo x Atlético-MG

Jogo de ida (Maracanã): Flamengo 2 x 0 Atlético

Volta (Arena MRV): Atlético 1 x 1 Flamengo

Classificado: Flamengo (3x1 no agregado)

Um dos elencos mais fortes do Brasil, o Flamengo deve se impor no Maracanã e segurar o resultado fora.

Bahia x Retrô

Jogo de ida (Fonte Nova): Bahia 3 x 0 Retrô

Volta (Arena Pernambuco): Retrô 1 x 2 Bahia

Classificado: Bahia (5x1 no agregado)

O Bahia, embalado pela SAF e bom futebol, deve passar sem grandes sustos.

Internacional x Fluminense

Jogo de ida (Beira-Rio): Inter 1 x 1 Fluminense

Volta (Maracanã): Fluminense 2 x 1 Inter

Classificado: Fluminense (3x2 no agregado)

Mesmo oscilando, o Flu costuma crescer na Copa do Brasil e tem boas chances no Maraca.

Cruzeiro x CRB

Jogo de ida (Mineirão): Cruzeiro 2 x 0 CRB

Volta (Rei Pelé): CRB 1 x 1 Cruzeiro

Classificado: Cruzeiro (3x1 no agregado)

Com bom elenco e foco no mata-mata, o Cruzeiro deve confirmar o favoritismo.

CSA x Vasco

Jogo de ida (Rei Pelé): CSA 1 x 2 Vasco

Volta (São Januário): Vasco 3 x 0 CSA

Classificado: Vasco da Gama (5x1 no agregado)

Vasco tem elenco e estrutura muito superiores, deve passar com tranquilidade.

Corinthians x Palmeiras

Jogo de ida (Neo Química Arena): Corinthians 1 x 2 Palmeiras

Volta (Allianz Parque): Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Classificado: Palmeiras (3x1 no agregado)

Mesmo com o peso do clássico, o Verdão tem mais elenco, estabilidade e regularidade.

Botafogo x RB Bragantino

Jogo de ida (Nilton Santos): Botafogo 1 x 1 Bragantino

Volta (Nabi Abi Chedid): Bragantino 2 x 1 Botafogo

Classificado: Red Bull Bragantino (3x2 no agregado)

Confronto equilibrado, mas o Bragantino tem mostrado mais consistência.

