ChatGPT simula resultados e crava o campeão da Libertadores 2025

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (2/6), os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A entidade montou também o chaveamento até a final, que neste ano será disputada em Lima.

Seis times brasileiros seguem na competição: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Logo nas oitavas, haverá um duelo entre brasileiros: Flamengo x Internacional. Além disso, o Palmeiras pode pegar o River Plate nas quartas e o clássico com o São Paulo na semifinal.

A Copa Libertadores terá uma pausa superior a dois meses por conta do Mundial de Clubes. Deste modo, a competição retornará apenas em agosto com as oitavas de final. Os jogos de ida serão em 12, 13 e 14 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão na semana seguinte, nos dias 19, 20 e 21.

Com os confrontos definidos, o Correio pediu para a versão premium do ChatGPT simular os resultados das próximas fases e definir quem será o campeão. Confira a previsão da inteligência artificial:

Resultados simulados pelo ChatGPT

Oitavas de final

São Paulo x Atlético Nacional

Ida (COL): Atlético Nacional 1 x 1 São Paulo

Volta (BRA): São Paulo 2 x 0 Atlético Nacional

São Paulo classificado

LDU x Botafogo

Ida (EQU): LDU 1 x 2 Botafogo

Volta (BRA): Botafogo 2 x 1 LDU

Botafogo classificado

River Plate x Libertad

Ida (PAR): Libertad 1 x 2 River Plate

Volta (ARG): River Plate 3 x 0 Libertad

River Plate classificado

Palmeiras x Universitario

Ida (PER): Universitario 0 x 2 Palmeiras

Volta (BRA): Palmeiras 3 x 0 Universitario

Palmeiras classificado

Vélez x Fortaleza



Ida (BRA): Fortaleza 2 x 1 Vélez

Volta (ARG): Vélez 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza classificado

Racing x Peñarol

Ida (URU): Peñarol 2 x 2 Racing

Volta (ARG): Racing 1 x 0 Peñarol

Racing classificado

Estudiantes x Cerro Porteño

Ida (PAR): Cerro 0 x 0 Estudiantes

Volta (ARG): Estudiantes 2 x 1 Cerro Porteño

Estudiantes classificado

Internacional x Flamengo



Ida (RJ): Flamengo 2 x 0 Inter

Volta (RS): Inter 1 x 1 Flamengo

Flamengo classificado

Quartas de final

São Paulo x Botafogo

Ida (RJ): Botafogo 1 x 1 São Paulo

Volta (SP): São Paulo 1 x 0 Botafogo

São Paulo classificado

River Plate x Palmeiras

Ida (ARG): River Plate 2 x 1 Palmeiras

Volta (BRA): Palmeiras 2 x 0 River Plate

Palmeiras classificado

Fortaleza x Racing

Ida (ARG): Racing 1 x 1 Fortaleza

Volta (BRA): Fortaleza 2 x 0 Racing

Fortaleza classificado

Estudiantes x Flamengo

Ida (ARG): Estudiantes 1 x 2 Flamengo

Volta (RJ): Flamengo 3 x 1 Estudiantes

Flamengo classificado

Semifinais

São Paulo x Palmeiras

Ida (Morumbi): São Paulo 1 x 1 Palmeiras

Volta (Allianz): Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Palmeiras finalista

Fortaleza x Flamengo

Ida (CE): Fortaleza 1 x 2 Flamengo

Volta (RJ): Flamengo 2 x 1 Fortaleza



Flamengo finalista

FINAL – 29 de novembro

Palmeiras x Flamengo (campo neutro)

Jogo único: Palmeiras 2 x 2 Flamengo

Pênaltis: Palmeiras 4 x 3 Flamengo

Palmeiras campeão da Libertadores 2025