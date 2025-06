Ancelotti pode recorrer a sistemas vitoriosos com Milan, Chelsea e Real

Primeira escalação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti será definida no último treino, no fim da tarde de hoje, no Equador - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

São Paulo — Carlo Ancelotti pode aplicar um sistema de jogo consagrado por ele, nesta quinta-feira (5/6), às 20h, no Estádio Monumental, em Guayaquil, na estreia como técnico da Seleção Brasileira, contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo: o diamante. O desenho funcionou em conquistas no Milan, no Chelsea e no Real Madrid e consiste em 4-3-1-2 com a bola, mutável para o 4-4-2 no posicionamento defensivo. Ele pode recorrer também ao que chama de "árvore de natal", com Estêvão e Vinicius Junior atrás de Richarlison no plano 4-3-2-1. Os formatos estão no caderno de receitas do chef e ganharam esses apelidos em conquistas marcantes na carreira do senhor de 65 anos.

O italiano adota uma linha de quatro na retaguarda. O setor pode ter Vanderson ou Danilo na lateral direita, Marquinhos e Alexsander na dupla de zaga e Alex Sandro no lado esquerdo. O meio contaria com três volantes de bom passe — Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson —, Estêvão à frente no papel de homem de ligação e uma dupla de ataque formada por Vini Jr. e Richarlison. A vaga de Estêvão poderia ser de Raphinha, mas o craque do Barcelona cumprirá suspensão.

Leia também: Inteligência emocional pode virar marca da Era Ancelott

Em 2007, o modelo favoreceu Kaká na conquista da Champions League. O meio do Milan tinha Pirlo, Gattuso e Ambrosini, Seedorf liberado para circular à frente e o brasiliense com liberdade ao lado de Inzaghi. No vice europeu de 2005, Pirlo, Gattuso e Seedorf formavam a trinca de volantes, Kaká mais avançado, aproveitando-se das arrancadas para servir Crespo e Shevchenko.

O diamante também foi montado no título inglês do Chelsea. Essien ou Obi Mikel era o primeiro volante, Frank Lampard atuava à direita, Ballack à esquerda e Deco se revezava com Malouda fazendo link com Anelka e Drogba.

Como Ancelotti derrotou o Borussia Dortmund na final da Champions do ano passado? A meiúca também tinha três volantes com perfil de meias: Camavinga, Valverde e Kroos. Jude Bellingham assumia o papel de "camisa 10" e servia Vini Jr. e Rodrygo.

A possível novidade é a maneira como Ancelotti enxerga Estêvão. O prodígio pode assumir o papel de "1", como diria Zagallo no ciclo para a Copa do Mundo de 1998, e atuar no papel de homem de ligação para Vinicius Jr. e Richarlison. Sem a bola, ele completaria o posicionamento defensivo com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson.

Ao Correio, depois de receber a Bola de Ouro como melhor jogador da Série A de 2024, Estêvão deixou claro a preferência por atuar como meia e não ponta, como costuma ser usado por Abel Ferreira. "A minha característica é de um meia. É onde eu me sinto mais confortável, mas sei também o que posso fazer como ponta. Posso dar o meu melhor tanto em uma como na outra posição".

A versatilidade é uma virtude valorizada por Ancelotti. Ele não quer uma Seleção engessada. Estêvão e Gerson permitem ao técnico mudar para o 4-2-3-1 durante o jogo contra o Equador. Vendida ao Chelsea, a joia pode abrir pela direita, Gerson avançar para jogar centralizado e Vini Jr. cair para a esquerda, com Richarlison fixo.

"O sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem para fazer com que o jogador sinta-se confortável. Essa é a ideia que eu quero ter aqui também, aproveitar da enorme qualidade que este país tem com esses jogadores e trabalhar para que toda essa qualidade possa se agrupar com um único objetivo, que é ganhar a Copa do Mundo", afirmou Ancelotti, ao assumir a prancheta. A escalação deve ser mantida em sigilo até o treino de hoje.