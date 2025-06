COB lança Programa Olímpico de Patrocínio visando Los Angeles-2028

Evento de lançamento do COB LA2028 brincou com referências de atletas e filmes clássicos do cinema - (crédito: Wander Roberto/COB)

São Paulo — Na porta do cinema, as boas-vindas do simpático Ginga, mascote do Time Brasil. Mais à frente, uma fila com direito a pipoca, água ou refrigerante para assistir da poltrona ao trailer da película hollywoodiana projetado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os Jogos Olímpicos de Los-Angeles-2028.

No telão, referências a obras clássicas, com o presidente Marco La Porta ilustrado no papel de "poderoso chefão"; a vice, Yane Marques, customizada de Mulher-Maravilha; a diretora de Comunicação e Marketing, Manoela Penna, caracterizada de Kill Bill; e o mestre de cerimônia Bruno Fratus, medalhista de bronze em Tóquio-2020, estilizado de Aquaman no Cinépolis IMAX do Shopping JK Iguatemi.

O roteiro cinematográfico do encontro estendeu o tapete vermelho aos patrocinadores interessados em aumentar a quantidade de "Oscars", ou melhor, de medalhas do país daqui a 1.136 dias na Cidade dos Anjos por meio de um novo programa de investimento em atletas e confederações até o megaevento: O COB LA2028.

O plano comercial e de conteúdo da entidade entrou em cartaz sob olhares atentos. A gerente de Comunicação e Marketing, Manoela Penna, contextualizou o novo Programa Olímpico de Patrocínio e lançou a Time Brasil TV. O canal com ícone customizado nos serviços de FAST Samsung TV , LG Channels, TCL Channel, Watch Free e o sistema operacional Vidaa irá ao ar em 18 de outubro.

"Ampliamos o nosso programa de patrocínio, fortalecendo, ao mesmo tempo, o movimento olímpico e oferecendo uma entrega mais constante aos patrocinadores. Assim, o novo Programa Olímpico de Patrocínio é uma ferramenta poderosa, valiosa e com frequência dos eventos ao conteúdo, passando pelos atletas", destacou Manoela Penna.

O presidente do COB, Marco La Porta, agradeceu aos presentes. "O investimento no Time Brasil e no movimento olímpico impacta diretamente na performance de cada atleta, que se prepara a cada a dia para nos encher de orgulho, nos representando na maior competição do planeta", discursou.

Yanne Marques, bronze em Londres-2012 no pentatlo moderno, celebrou as conquistas da nova gestão em seis meses de mandato. "Quando começamos, tínhamos o desafio de atrair uma marca esportiva global para vestir o Time Brasil. Trouxemos a Adidas, que já chega como parceira estratégica para o ciclo até Los Angeles", destacou.

O Programa na prática



Com Manoela Penna,

diretora de Comunicação e Marketing do COB

Como surgiu a ideia do Programa Olímpico de Patrocínio?

A gente entende que o COB é uma potência, os aros olímpicos são das marcas mais valiosas do mundo, a gente entende que isso é incomparável, mas que a visibilidade da delegação, do Time Brasil, depende das transmissões, dos picos de audiência. Para ter essa permanência, essa constância, esse momento contínuo, as gente precisa das confederações, das seleções brasileiras de cada esporte existindo, sendo visíveis para a sociedade e os fãs para que gerem engajamento e pico ainda mais alto desses grandes momentos. Juntamos a potência que é o COB com a linearidade que os atletas e as modalidades oferecem. Isso tudo vai dar uma grande força ao Programa Olímpico de Patrocínio.

Como o programa funcionará?

A gente vai ao mercado vender para uma marca, a marca vai querer investir no COB, nós vamos pegar 50% desse valor e dividir igualmente entre as 32 confederações que fazem parte do programa olímpico há mais de dois ciclos. Os outros 25% a gente vai dividir para aquelas confederações que não tiverem segmento bloqueado. Se eu fechar com um banco, todo mundo que tem banco não entra nessa divisão, porque ela não poderá dar retorno a esse patrocinador. Exemplo: todo mundo tem montadora de carro, então não pode. É 50% igual e 25% para quem não tem patrocínio na categoria. Os outros 25% é o briefing da marca. Exemplo: quero marcas que tenham a ver com natureza porque o meu carro é elétrico... O briefing da marca vai determinar os outros 50%. Tem uma coisa universal, de você fomentar o esporte como um todo, tem a meritocracia e o mercado, de o mercado apontar o que ele quer de marca estruturada.

A outra inovação é o Time Brasil TV, a partir de 18 de outubro...

O Time Brasil TV é uma evolução, digamos assim, do Canal Olímpico do Brasil, que nasceu com esse propósito de mostrar o esporte olímpico o tempo todo, mas que a gente entendia que o potencial dele ainda era menor do que ele poderia ser. Ele entrava dentro das redes do COB exclusivamente. A gente até testou como streaming, mas não foi o maior alcance, depois foi para YouTube, super acertado, de um passo maior, e esse próximo passo maior é ir direto para a casa das pessoas nas televisões para que as pessoas possam escolher um campeonato de escalada, triatlo, ginástica... Isso vai dar muita força para as confederações, vai valorizar as nossas entregas comerciais e vai fazer os nossos atletas chegarem com mais constância aos fãs.

