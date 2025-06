Novo trio de ataque da Seleção é testado durante treinamento

São Paulo — Eles encerraram a temporada europeia em alta e podem ser as novidades da Seleção Brasileira contra o Paraguai. Raphinha e Matheus Cunha treinaram entre os titulares, ontem, no penúltimo ensaio de Carlo Ancelotti antes do duelo de amanhã, na Neo Química Arena.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol em 2024/2025, Raphinha entrou no lugar de Estêvão na atividade fechada à imprensa. O atacante renovou contrato recentemente com o Barcelona até 2027 depois de marcar 34 gols, distribuir 22 assistências em 57 partidas e conquistar a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol com a camisa azul-grená. O ápice foi a artilharia na Champions League, com 13 bolas na rede.

Autor do último gol do Brasil na derrota por 4 x 1 para a Argentina, em Buenos Aires, Matheus Cunha colhe os frutos dos 17 gols e seis assistências em 36 jogos pelo Wolverhampton. O Manchester United anunciou a contratação do atacante. O valor da transação é estimado em 74,2 milhões de euros. Ontem, ele entrou na vaga de Richarlison.

Os dois atacantes foram citados por Carlo Ancelotti em Guayaquil em um pacote de elogios do treinador ao poder ofensivo da Seleção. "Na frente, também temos jogadores de uma criatividade enorme, como Vinicius Junior, Matheus Cunha e Estêvão. O problema é sempre combinar a criatividade com uma boa organização".

A inoperância do ataque contra o Equador teve como uma das justificativas a ausência do craque do Barcelona. "Não há muito tempo para trabalhar, mas existe a possibilidade de melhorar, porque temos qualidade. Estou certo de que vamos melhorar ofensivamente. Hoje (na quinta-feira), faltou um jogador importante, que é o Raphinha", citou.

O provável time de Ancelotti teria: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães; Raphinha, Maheus Cunha e Vinicius Junior. O Brasil se despediu, ontem, do CT Joaquim Grava e treinará hoje à tarde na Neo Química Arena. A atividade é a última do grupo antes do duelo de amanhã contra o Paraguai.