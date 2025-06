No dia em que completa 66 anos, Ancelotti pode classificar Brasil para Copa do Mundo

São Paulo — Há 32 anos, em 10 de junho de 1993, Carlo Michelangelo Ancelotti festejava o aniversário de 35 anos na concentração da Itália, nos Estados Unidos, nos treinos da Squadra Azzurra para a Copa do Mundo de 1994. Era discípulo do mestre Arrigo Sacchi. Em um roteiro cinematográfico, com desfecho inimaginável, o técnico pentacampeão da Champions League com Milan (2003 e 2007) e Real Madrid (2014, 2022 e 2024); e vencedor nas cinco principais ligas nacionais da Europa — Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano — celebrará 66 anos hoje no papel principal de técnico da Seleção, na Neo Química Arena, às 21h45, pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti nasceu em 10 de junho de 1959 na cidade de Regiollo. Iluminado, Carletto pode classificar o Brasil com duas rodadas de antecipação. Basta uma vitória diante do Paraguai combinada com êxito do Uruguai diante da Venezuela, em Montevidéu. "A vitória é o melhor presente que eu poderia ter amanhã (hoje). Não há presente melhor do que ganhar o jogo de amanhã (hoje)", disse Carlo Ancelotti na entrevista coletiva.

Nem mesmo Roberto Benigni, compatriota de Carlo Ancelotti e diretor do filme La vita è bela (A Vida é bela), ganhador do Oscar de melhor ator em 1999, teria imaginado um início de fim de carreira tão apoteótico para um profissional com 31 troféus no currículo.

O desfecho do filme de Benigni é triste, em meio à guerra. Ancelotti trabalha para que a vida seja bela, não bola, em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em New Jersey, palco da final da Copa. "Eu tenho a dimensão que tem a equipe nacional para esse país. Houve um período de incerteza porque nos últimos tempos a Seleção não teve bons resultados. Tentaremos começar amanhã com um bom resultado, sobretudo apresentando um jogo bonito para a torcida", prometeu Carletto, constrangido por responder em espanhol.

Ele iniciou a entrevista falando "boa tarde" em português, encerrou pronunciando "obrigado" no idioma de Camões, mas tem uma linguagem universal muito particular: a da glória. Falta o troféu esculpido pelo italiano Silvio Gazzaniga na coleção de Ancelotti.

"É uma experiência única. Pela primeira vez, dirijo uma seleção nacional. Pelo que me recordo, do Mundial que fiz em 1986, 1990 e 1994 (como jogador) foram experiências muito bonitas. Estivemos perto de ter êxito nos anos de 1990 (terceiro lugar) e 1994 (vice), e agora podemos ter êxito em 2026, com o Brasil", detalhou.

A Copa do Mundo jamais premiou um técnico estrangeiro. O austríaco Enrst Happel foi quem chegou mais perto ao levar a Holanda ao vice na final contra a Argentina, em 1978. A confiança na quebra do tabu e na conquista do hexa é firmada em quatro experientes pilares: o goleiro Alisson, o capitão Marquinhos, o lateral Danilo e o volante Casemiro podem confirmar, hoje, presença na quarta Copa consecutiva. Foram a 2018 e 2022. Dos quatro, apenas o reserva Danilo não iniciará a partida desta noite contra o Paraguai.

A festa de aniversário de Carlo Ancelotti terá alguns convidados diferentes em relação à estreia diante do Equador no empate por 0 x 0, em Guayaquil. Estêvão sai para a entrada de Raphinha. O centroavante Richarlison dá lugar a Matheus Cunha.

Terceiro colocado nas Eliminatórias, com dois pontos a mais do que o Brasil, o Paraguai está invicto sob o comando do técnico argentino Gustavo Alfaro. Acumula cinco vitórias e quatro empates. Desde que ele assumiu depois da Copa América de 2024, a seleção guarani venceu o Brasil de Dorival Júnior (1 x 0) a Argentina (2 x 1) de Lionel Scaloni e o Uruguai de Marcelo Bielsa (2 x 0). Portanto, a expectativa é por um jogo dificílimo.

"O Paraguai é uma equipe muito sólida e bem organizada, que tem qualidades individuais importantes. Teve boas atuações nas últimas partidas. O Raphinha, no aspecto ofensivo, nos dá uma mobilidade muito importante. Pode ser uma chave muito importante para desbloquear a partida", projetou Carlo Ancelotti.