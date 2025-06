Pedro Clerot vence na Holanda e sobe na classificação da FRECA

O jovem piloto brasiliense Pedro Clerot brilhou no fim de semana de 7 e 8 de junho, durante a terceira etapa da FRECA, a Fórmula Regional Europeia by Alpine, realizada no tradicional circuito de Zandvoort, na Holanda. Representando a equipe Van Amersfoort Racing, Clerot foi o grande destaque da rodada ao conquistar duas pole positions e vencer de forma dominante a segunda corrida do evento.

A jornada começou no sábado com a conquista da primeira pole na categoria, em uma classificação desafiadora com condições mistas de pista. Na corrida de abertura, o brasiliense largou bem, mas acabou cruzando a linha de chegada em segundo lugar após ser ultrapassado por Freddie Slater, somando pontos importantes para o campeonato.

No domingo, Clerot voltou à pista determinado a se consolidar. Largando novamente na pole, o piloto liderou de ponta a ponta a segunda prova, resistindo à pressão do companheiro de equipe, o japonês Hiyu Yamakoshi, e garantindo a primeira vitória na temporada 2025.

“É incrível. A equipe fez um grande trabalho. Estava muito confiante desde sexta-feira. Trabalhei muito depois da etapa de Spa, que foi um momento difícil para mim. Estou muito feliz em vencer aqui, em uma pista que adoro e na casa da minha equipe”, celebrou Clerot após a vitória.

Com os resultados em Zandvoort, Pedro Clerot chegou a 65 pontos e subiu para a quinta colocação na classificação geral, ficando a apenas 18 pontos do líder. A próxima etapa da FRECA está marcada para os dias 5 e 6 de julho, no circuito de Hungaroring, na Hungria.

Sobre o piloto

Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar, em 2016, aos 9 anos. No mesmo ano, destacou-se nos campeonatos oficiais de Kart e conquistou um bi-campeonato na categoria Júnior Menor. Após evolução e períodos de treinamento, Clerot disputou e foi vice-campeão do paulista de Kart em 2019.

Em 2021, consagrou-se campeão da Fórmula Delta. No ano seguinte, faturou o título da Fórmula 4 brasileira e também disputou a F4 espanhola. Agora, o piloto compete pela equipe Amesrfoort Racing na FRECA.