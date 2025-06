Garis se preparam para corrida em homenagem à categoria

Após trabalhar oito horas por dia varrendo as ruas do Distrito Federal, Liedete Pereira Ferreira, de 39 anos, vai para a academia fazer musculação e, em seguida, corre por uma hora na Vila Olímpica do Recanto das Emas. Há dois meses, a varredora da Sustentare Saneamento está se preparando para a 8ª Corrida do Gari, que será realizada neste domingo (15/6), às 7h, com largada em frente ao Palácio do Buriti. Ela treina seis vezes por semana, no período noturno, com o objetivo de repetir o feito do ano passado: cruzar a linha de chegada em primeiro.



"Estou muito animada e confiante de que vou ganhar a corrida novamente", profetiza Liedete. Segundo ela, o apreço pela corrida aconteceu depois da conquistar do primeiro lugar em 2024. "Eu nem estava esperando vencer, pois eu não tinha o hábito de correr, mas, depois da vitória, passei a inserir a corrida nos meus treinos e agora pretendo fazer um tempo ainda melhor", comenta a varredora.



No mesmo caminho, Theillon Pereira da Silva, de 25 anos, coletor da Sustentare, tem treinado diariamente nas ruas de Ceilândia desde abril. Antes, ele corria dia sim, dia não. Na Corrida do Gari de 2024, ficou em segundo lugar e, neste ano, tem um objetivo bastante ousado. "Almejo conquistar o primeiro lugar, mas tenho um objetivo pessoal, o de bater o recorde do DF em corridas de 6km, que é de 19min. Para isso, tenho treinado cerca de 13km todos os dias", compartilha Silva.



Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento, afirma que a Corrida do Gari é uma ação muito importante. "Além de estimular a prática de exercícios entre a categoria, a corrida também é um meio de reconhecer, valorizar e dar visibilidade a esses profissionais essenciais para a manutenção da limpeza da cidade", ressalta Costa.



Promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em parceria com as empresas de saneamento básico do DF, a atividade também prevê a integração com a população, pois é aberta ao público em geral. As inscrições estão encerradas.



Neste ano, são esperados cerca de 3.200 garis. Os participantes percorrerão um trajeto de 6 km. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros garis classificados, tanto na categoria masculina quanto na feminina. O primeiro lugar vai receber R$ 4 mil, o segundo R$ 2,5 mil, e o terceiro R$ 1 mil.

8ª Corrida do Gari

Quando: Domingo (15/6)

Onde: Em frente ao Palácio do Buriti (Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa)

Horário: Largada às 7h