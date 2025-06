Baran e Loch estreiam com vitória e sintonia no Sand Series Brasília

A experiência de um veterano e a energia de uma promessa. Desta forma, André Baran e Felipe Loch iniciaram, com vitória, a caminhada no ITF Sand Series Brasília Classic 2025, competição apoiada pelo Correio, na quinta-feira (12/6), na Arena BRB. Jogando apenas o segundo torneio juntos, a nova dupla brasileira mostrou entrosamento ao vencer o francês Paul Gotarda e o espanhol Gerard Querol por duplo 6/3. A programação de jogos segue nesta sexta-feira (13/6), a partir de 12h. A ESPN transmite os duelos das 15h30, 18h e 19h30 da quadra central, enquanto o canal PlayBT exibe toda a programação no YouTube.

Baran, um dos principais nomes do beach tennis no país e campeão da edição de 2023 em Brasília, vibrou com o retorno à capital federal e com a nova fase da carreira. “Brasília é um lugar acolhedor, que gosto muito de jogar, principalmente com toda essa estrutura”, afirmou o catarinense.

Mais do que a estreia vitoriosa, o destaque ficou para a sintonia crescente com Loch, de apenas 18 anos. Baran reconheceu estar em um momento de reconstrução na carreira, apostando na nova parceria como um caminho de renovação. “Muitas coisas mudaram, tive que recalcular a rota e refazer o meu caminho. Eu e o Loch estamos conseguindo crescer, estamos tendo a humildade de procurar um ao outro e construindo a cada dia um novo momento em quadra”, declarou.

Do outro lado da rede, Loch também demonstrou confiança no futuro da dupla. “Hoje demos o nosso melhor. Em Palmas (BT400), não tivemos bom desempenho, mas estamos nos entrosando bem aqui em Brasília e isso fará total diferença”, analisou.

Favoritos avançam

Outros favoritos confirmaram presença nas fases seguintes. Cabeças 1 e atuais campeões, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Matia Spotto superaram Lucas Cherione e Augusto Laranja, por 6/1 7/6. Michele Cappelletti e Antomi Ramos, cabeças 2, precisaram de três sets para derrotar Davi Abdamur e Mauricio Mola: 6/3 4/6 10-7.

Giovanni Cariani e Daniel Mola (cabeças 3) venceram Hugo Dojas e Theo Irigaray por 7/6 6/4. Daniel Schmitt e Federico Galeazzi (cabeças 7) bateram Lucca de Pompei e Enzo Battaglini por 6/1 7/6, enquanto Fabricio Neis e Allan Oliveira (cabeças 8) eliminaram Leonardo Mariani e André Zambonetti por 6/2 6/4.

Entre as mulheres, Marcela Vita e a italiana Flaminia Daina (cabeças 5) não deram chances para Ana Preisner e Amanda Helminsky, vencendo por 6/1 6/0. “É sempre muito especial estar aqui e a cada ano o torneio fica ainda melhor. Eu e a Vitória (Marchezini) fomos campeãs em 2021, estava em outro momento da minha carreira. Foi uma boa estreia e espero avançar ainda mais”, disse Marcela.

Julia Nogueira e Nicole Nobile (cabeças 6) também avançaram com tranquilidade, ao derrotarem Ana Beatriz Furtado e Juliana Bernardes por 6/2 6/1.

Premiação inédita

O ITF Sand Series Brasília Classic 2025 reafirma Brasília como uma das capitais mundiais do beach tennis, com uma arena que impressiona pela grandiosidade: mais de 20 mil m² de estrutura temporária e 12 quadras, sendo quatro profissionais. A capacidade da quadra central é de 2.100 pessoas, com áreas específicas para atletas e espaço de convivência para o público.

A premiação total do torneio é a maior da temporada mundial: US$ 109 mil (cerca de R$ 621 mil), com uma novidade histórica — pela primeira vez, haverá premiação para a categoria mista. O evento integra o seleto grupo dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário global, considerados os “Grand Slams” da modalidade.

Local: Arena BRB – ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha

Data: 9 a 15 de junho de 2025

Premiação: US$ 109 mil