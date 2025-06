Alysson surpreende e vira a esperança no Grêmio

Alysson Edwards teve novo atuação de destaque com a camisa do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O jovem atacante Alysson Edwards se credencia a ser uma grata surpresa no Grêmio. Afinal, mesmo com pouco tempo no profissional, superou a concorrência e se torna esperança em se consolidar como protagonista da equipe. No jogo com o Corinthians, ele foi o melhor jogador do Tricolor Gaúcho ao comandar a criação ofensiva.

O camisa 47, mesmo com pouco tempo no profissional, passou a ganhar minutagem. O Imortal oficializou a sua promoção ao elenco principal no começo de maio. A partir deste período, Alysson atuou em oito dos dez jogos possíveis, já que aproveitou as oportunidades com bons desempenhos.

A performance no empate com o Corinthians é um exemple deste cenário, pois ele foi o jogador que dominou a produção ofensiva. Para efeito de comparação, Braithwaite esteve em campo por mais tempo e teve 23 ações. Já Alysson e somou 45 participações. Ele não se limitou em quantidade como também contribuiu na qualidade das investidas. Portanto, com seus dribles e velocidades possibilitou os momentos de desafogo da equipe ao unir velocidade, capacidade em controlar a bola e habilidade.

Jovem atacante assumiu responsabilidade no Grêmio

Na segunda chance de perigo que ele criou, deu a assistência para o gol do centroavante dinamarquês. Além disso, segundo o site “Sofascore”, o camisa 47 acertou três dos quatro passes longos, que tentou. Obrigou o goleiro adversário a fazer uma defesa e carimbou a trave em outra. Alysson também sofreu três faltas, venceu 12 duelos de 17 possíveis. No alto teve êxito em quatro das cinco divididas no alto. Na parte defensiva, ainda contribuiu com duas interceptações e três desarmes.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Mano sacou o camisa 47 para dar lugar a Amuzu. Com isso, o jovem atacante deixou o campo sob aplausos da torcida, por sua postura incisiva em uma partida que o estilo burocrático foi predominante.

