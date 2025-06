Em busca da permanência na elite, Real Brasília recebe o Grêmio

O Real Brasília recebe, neste sábado (14/6), o Grêmio, pela penúltima rodada do Brasileirão Feminino. O confronto está marcado para às 11h, no Estádio Defelê, com transmissão do SporTV. As Leoas do Planalto precisam da vitória para seguirem na primeira divisão do torneio. Após a derrota por 2 x 0 para o Palmeiras, o time candango desceu mais uma posição na tabela e agora ocupa o 14° lugar, com nove pontos, dois acima da zona de rebaixamento à Série A2.

O 3B da Amazônia é o primeiro time no Z-2, com sete pontos, e recebe o Bahia, amanhã, às 16h. Em caso de derrota das brasilienses, o time de Dedê Ramos precisa torcer por um triunfo baiano, para, na última rodada, buscar bom resultado contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, na quarta-feira.

Pensando mais adiante, o clube do DF precisa encerrar com tranquilidade o Brasileirão Feminino para focar na Copa do Brasil. Por disputarem a elite do futebol feminino, as Leoas do Planalto ingressam na competição a partir da terceira fase, em agosto.

"Devemos minimizar os erros". É assim que a meia Manu Balbinot define postura a ser adotada pelo Real Brasília contra as gaúchas. Para a camisa 10, tem sofrido excessivamente com falhas coletivas e individuais. "Sempre erramos passe, saída de bola e acabamos tomando gol por estarmos desorganizadas. Minimizando os erros, aguentamos os 90 minutos e ficamos mais tempo com a bola também", analisou.

Manu demonstrou otimismo sobre a permanência do Real na Série A1. "Temos um pouco de dificuldade, é visível isso. Mas treinamos todos os dias para melhorar. Nosso time é muito raçudo, nós buscamos levar essa essência de garra e vontade. Temos o desejo de ficar e faremos de tudo para isso", discursou a meia que defendeu o Grêmio em 2024.

A partida terá portões fechados devido à falta de laudo técnico para a liberação. Torcedores que compraram ingresso deverão solicitar reembolso na plataforma Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini