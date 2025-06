Desempenho como visitante é trunfo do Ceilândia para manter liderança

Em um passado não tão distante, o Ceilândia esteve próximo de realizar o sonho do acesso à terceira divisão nacional e de tirar o combalido futebol do Distrito Federal da última prateleira do Brasileirão. Na edição de 2023 da Série D, caiu nos pênaltis diante do Caxias nas oitavas, a dois passos da concretização do objetivo. Nesta temporada, o clube da região mais populosa do quadradinho caminha bem e mantém uma virtude daquele time que bateu na trave: a regularidade fora de casa. Hoje, o rótulo de visitante indigesto será colocado à prova no duelo contra a Aparecidense, às 16h, no Estádio Aníbal Toledo.

Líder do Grupo A5, com 17 pontos, o Ceilândia defende a ponta no chamado jogo de seis pontos. É a oportunidade de ampliar a vantagem em relação ao vice-líder (16) e, de quebra, impedi-lo de evoluir na classificação. Dos oito jogos disputados pelo Gato Preto nesta primeira fase, quatro foram na condição de visitante. A companhia orquestrada por Adelson de Almeida está invicta em território adversário, com duas vitórias e dois empates.

A lógica é a mesma da campanha de 2023: não desperdiçar pontos em casa e buscar somar longe do Distrito Federal. Os números são até melhores do que o de duas temporadas atrás, quando o time obteve três empates após oito rodadas. Mas há um porém. No vestiário alvinegro, não existe salto alto. A Aparecidense é justamente a única equipe que bateu o Ceilândia nesta edição, em 24 de maio, por 3 x 2.

"É muito difícil perdermos no Abadião, mas essa forte equipe da Aparecidense conseguiu. Sem dúvida, foi a equipe mais forte que pegamos até agora. A gente tirou muito aprendizado daquela derrota, que nos fez crescer e melhorar. Mesmo sendo fora de casa, será aberto. Vamos fazer um jogo consciente, honesto e tranquilo. Nesse grupo, todo ponto é importante", analisa o dono da prancheta do Ceilândia em mais de 360 partidas.

O Ceilândia tem três desfalques por lesão para a partida deste sábado. Adelson de Almeida não terá à disposição o atacante Romarinho, o meia Cabralzinho e o volante Lagoa. Apesar das baixas, o treinador acredita em uma partida equilibrada. "Estamos voltando a nos enfrentar em momento bem parecido com o da ida, estamos um ponto à frente, só que dessa vez com o mando de campo deles. Tem tudo para ser um grande jogo, com duas equipes que jogam para frente", destaca.

O Gato Preto é o único time do Grupo A5 com possibilidade de emplacar sequência de três partidas com vitórias. Nas rodadas anteriores, bateu o Porto Velho por 2 x 0 e 3 x 0. A Aparecidense vem de derrota para o Luverdense, por 3 x 1, em Mato Grosso.