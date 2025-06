Com suspensão de Dodi, Cuéllar pode ganhar chance no Grêmio

O Campeonato Brasileiro só retorna em julho, após a parada para o Mundial de Clubes. E no Grêmio, a certeza é a de que o volante Dodi não atuará na próxima rodada. Isso porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na noite de quinta-feira (12). A suspensão abre, portanto, espaço para o retorno de Cuéllar.

O colombiano não entra em campo desde o início de maio, quando jogou contra o Atlético Grau, em Lima, pela Copa Sul-Americana. Entretanto, foi necessário afastar o atleta para fazer um tratamento de reforço muscular. De acordo com o diagnóstico feito internamente, depois de cinco temporadas na Arábia Saudita, o atleta sofreu defasagens em sua musculatura.

Cuéllar ficou fora até mesmo do banco de reservas no jogo de quinta. Porém, a boa notícia é que, devido às atividades de musculação realizadas na academia do CT Luiz Carvalho, ele voltou a participar dos treinos com bola nesta semana.

Embora a CBF ainda não tenha divulgado as datas e horários dos jogos da 13ª rodada, a tabela aponta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, como próximo adversário do Imortal quando a competição for retomada na segunda semana de julho. Antes disso, o time gaúcho enfrentará o São José no dia 8, pela Recopa Gaúcha, na Arena.

O Grêmio também poderá contar com o reforço de Alex Santana — contratado por empréstimo junto ao Corinthians —, Edenilson, Monsalve e Igor Serrote, que ainda se recuperam de diferentes lesões.

