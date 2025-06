Capitão do Urawa se desculpa por ignorar argentinos: "Protocolo novo"

O norueguês Marius Høibråten, capitão do clube japonês Urawa Reds, se desculpou após episódio antes da partida contra o River Plate pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O camisa 5 passou pelos árbitros e pelos jogadores do time rival sem cumprimentar momentos antes do jogo, na terça-feira (17/6).

Nas redes sociais, Høibråten publicou um texto em espanhol para se desculpar com os integrantes da equipe argentina. Ele afirmou que não apertou a mão dos colegas porque "o protocolo era novo", por isso ficou confuso e não entendeu se deveria ou não cumprimentar os jogadores.

O camisa 5 relatou que se desculpou com os rivais no vestiário, mas aproveitou o momento para fazer um pedido de desculpas público para os demais. Ele também parabenizou o clube argentino pela vitória.

Nos comentários, o River Plate al día, perfil de notícias sobre o time, agradeceu a retratação. "Desculpas aceitas, obrigada pela mensagem em nosso idioma", escreveu.

Internautas de vários países, inclusive brasileiros, se manifestaram nos comentários. "O importante é que foi homem o suficiente para se desculpar publicamente e assumir o erro", diz um comentário em português. "Eu sabia que não podia ser outra coisa além de um erro, ninguém seria tão mal-educado. A nova saudação entre equipes pode confundir. Abraços", diz outro perfil, em espanhol.

A conduta do norueguês dividiu opiniões na internet, com postagens que destacaram a marra e outras que apontaram desrespeito por parte do jogador. O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 na estreia das equipes do torneio, com falha de Høibråten no segundo gol do clube argentino.