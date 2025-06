Camisas 9 em branco: só Onisiwo balançou as redes na largada da Copa

Camisa nove do RB Salzburg, Karim Onisiwo foi o único dono do número a marcar gol na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes - (crédito: Dylan Buell/Getty Images via AFP)

O número marcado tradicionalmente por carregar o peso da artilharia mundial foi um dos grandes personagens invisíveis da primeira rodada da nova Copa do Mundo de Clubes. Na primeira rodada da competição da Fifa, apenas Onisiwo, do RB Salzburg, honrou a herança do manto 9 com bola na rede. O atacante austríaco salvou a herança da classe com um gol isolado e solitário na abertura do torneio e desbancou craques donos da mesma camisa.

O levantamento do Correio ressalta uma lista de camisas 9 estrelada. No entanto, a pontaria passou longe do glamour. Gonçalo Ramos (PSG), Sorloth (Atlético de Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Luís Suárez (Inter Miami), Pedro (Flamengo), Haaland (Manchester City), Vitor Roque (Palmeiras), Giroud (Los Angeles FC), Thuram (Inter de Milão), Guirassy (Borussia Dortmund) e tantos outros nomes de peso passaram em branco na abertura da Copa do Mundo.

Para se fazer justiça, nem todos começaram jogando. Haaland e Vlahovic, por exemplo, entraram com bola rolando, mas passaram longe de colocar a bola na rede. Teve ainda quem nem suou a camisa. No Botafogo, Rwan Cruz foi espectador de luxo no banco. O mesmo aconteceu com Illian Hernández, do Pachuca. Já Mitrovic (Al-Hilal) e Mbappé (Real Madrid), possíveis nomes de impacto na Copa do Mundo, nem apareceram na lista de relacionados para os jogos de largada na competição internacional.

Nem os donos da casa, como Jesus Ferreira (Seattle Sounders), nem os representantes sul-americanos, como Milton Giménez (Boca Juniors) e Borja (River Plate), conseguiram balançar as redes. A rodada virou um festival de traves, defesas e decepções para os homens gols donos da camisa nove. Monterrey, Ulsan e Benfica são os únicos times no torneio com o numeral pendurado no cabide: nenhum atleta veste a peça.

O salvador

Autor de um dos gols da vitória do RB Salzburg contra o Pachuca e único nove a balançar a rede na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, Karim?Onisiwo é um atacante austríaco de 32 anos, nascido em Viena em 17 de março de 1992. Antes de desembarcar na equipe da franquia Red Bull no início de 2025 — após nove temporadas e 233 partidas pelo Mainz 05, onde marcou 35 gols e distribuiu 32 assistências —, o jogador consolidou-se como um atacante experiente da Bundesliga, a elite do futebol alemão.

No RB?Salzburg, estreou com o número?9 e já marcou o primeiro gol com a nova camisa nos Estados Unidos — justamente o único de um dono da camisa na rodada de abertura da Copa do Mundo de Clubes. Os protagonistas da artilharia terão, pelo menos, mais duas partidas da etapa de classificação para transformarem a estatística. A possibilidade de os clubes chegarem ao mata-mata do torneio da Fifa passa, e muito, pelo sucesso deles. Falta, agora, calibrar a pontaria para os noves comemorarem muito mais na sequência do torneio.

Desempenho dos camisas nove

Marcou gol

Onisiwo (RB Salzburg)

Não marcaram

Gonçalo Ramos (PSG)

Sorloth (Atlético de Madrid)

Jesus Ferreira (Seattle Sounders)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kilkolly (Auckland City)

Luis Suarez (Inter Miami)

Milton Giménez (Boca Juniors)

Vitor Roque (Palmeiras)

Pedro (Flamengo)

Abou Ali (Al Ahly)

Delap (Chelsea)

Giroud (Los Angeles)

Haaland (Manchester City)

Obeng (Wydad Casablanca)

Rodrigo Rodrigues (Espérance)

Samu (Porto)

Thuram (Inter de Milão)

Everaldo (Fluminense)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Arthur Sales (Mamelodi Sundowns)

Laba (Al Ain)

Borja (River Plate)

Haraguchi (Urawa Red Diamonds)

Vlahovic (Juventus)

Não saíram do banco

Botafogo (Rwan Cruz)

Pachuca (Illian Hernández)

Não relacionados

Al-Hilal (Mitrovic)

Real Madrid (Mbappe)

Não usam o número

Monterrey

Ulsan

Benfica