Fluminense vira contra Ulsan e deixa a torcida louca da cabeça na Copa

John Arias abriu o placar com um golaço de falta no primeiro tempo no jogos das viradas em New Jersey - (crédito: Franck Fife/AFP)

New Jersey (EUA) — Um dos grandes baratos da Copa do Mundo de Clubes é o torcedor aleatório. O time dele não disputa a edição inaugural do torneio da Fifa, mas o fã se sente representado de alguma forma e vai ao estádio prestigiar nem que seja um jogador do país dele. Na chegada ao MetLife Stadium, alguns pontinhos amarelos perambulavam pelo estacionamento. Usavam a camisa da seleção da Colômbia com um nome em comum nas costas: John Arias. O ídolo não decepcionou quem pagou ingresso para vê-lo. O Fluminense também não. Deixou a torcida em pânico ao vencer o Ulsan de virada por 4 x 2, quatro dias depois de uma partida de gala contra o Borussia Dortmund da Alemanha.

Arias abriu o placar para o Fluminense com um um golaço de falta depois de uma sequência de domínio e desperdícios do time tricolor. Trojak havia derrubado o volante Martinelli próximo à meia lua. O colombiano ajeitou a bola com carinho e acertou o ângulo do goleiro Hyeon-Woo. O apoio do povo dele na arquibancada estava pago. Valeu cada centavo de dólar.

O gol de Arias foi o terceiro de falta nesta Copa do Mundo de Clubes. Antes dele, Lionel Messi (Inter Miami) e Bryan González (Pachuca) balançaram a rede em tiros diretos. Arias jamais havia balançado a rede em cobrança de falta com a camisa tricolor em quatro anos no clube. Alcançou a marca de 47 em 225 exibições pelo time das Laranjeiras desde 2021.

A obra-prima de Arias deu pinta de primeiro passo para uma vitória fácil. Só que não. Enquanto a torcida do Fluminense adaptava hits do cantor Paulo Ricardo e o vitorioso samba do Salgueiro “explode coração na maior felicidade, é lindo o meu Fluzão, contagiando e sacudindo essa cidade”, vencedor do carnaval de 1993, o Ulsan iniciava a reação nos embalos do moderninho K-pop e emudecia os tricolores em dois lances letais.

Convidado a dançar, o Fluminense atirou-se ao ataque e falhou. O capitão Thiago Silva viu Bojanic roubar a bola e acionar Won-Sang aberto na direita. Ele cruzou rasteiro. A bola passou na frente da área de Fábio e chegou aos pés de Lee Jin-Hyun para empatar o placar. Fábio não chegou a tempo de evitar aos 36 minutos. Perto do fim da etapa inicial, o Fluminense vacilou em uma cobrança de lateral de Guga. A sucessão de erros estourou em Freytes. O zagueiro errou e Jin-Hyun cruzou para Won Sang virar em um peixinho letal.

O segundo tempo foi do K-pop àqueles dramas televisivos sul-coreanos. Comportado como um parasita, título longa sul-coreano vencedor de quatro estatuetas no Oscar de 2020, o Ulsan blindou a trave com uma linha de cinco defensores, outros quatro no meio de campo, apenas um no ataque e especulou com o desespero do Fluminense. Esperava o contra-ataque. As chances foram aparecendo, mas faltava esmero no acabamento. A prova de que a defesa tricolor derretia foi a chance impressionante perdida por Won-Sang.

O parasita Ulsan não matou o jogo e sofreu o empate. Antídotos de Renato Gaúcho, Keno e Nonato saíram do banco para entrar nos lugares de Martinelli e de Serna, respectivamente, Ambos participaram da trama do empate em parceria com Cano. Keno cruzou, a defesa do Ulsan vacilou e Nonato igualou o placar em um chute indefensável para o goleiro Hyeon-Woo, de frente para o gol. Reequilibrado, o jogo ficou à espera do gol decisivo. Saiu aos 37 do segundo tempo com uma trama importada: Fuentes cobrou escanteio, Cano não conseguiu finalizar, mas Freytes não perdoou e decretou. Ainda deu tempo de Keno consolidar o triunfo tricolor por 4 x 2. A torcida foi para casa louca da cabeça depois de tomar sufoco.

Líder do Grupo F com quatro pontos, o Fluminense avança até com empate diante do Mamelodi Sundowns na próxima rodada. A vitória garante a disputa pelo primeiro lugar com o Borussia Dortmund. O time germânico enfrentará o lanterna Ulsan.