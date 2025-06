NBA: Kevin Durant é trocado para os Rockets por Jalen Green, Dillon Brooks e escolhas de Draft

Kevin Durant - (crédito: Phoenix Suns via Facebook)

O mercado da NBA foi sacudido neste domingo, poucas horas antes do decisivo Jogo 7 das Finais entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. O Phoenix Suns acertou a troca do experiente ala Kevin Durant, de 36 anos, com o Houston Rockets.

Em troca, os Suns receberão um pacote que inclui o jovem e talentoso ala-armador Jalen Green, de 23 anos, o experiente ala canadense Dillon Brooks, de 29, a décima escolha do Draft deste ano e mais cinco escolhas de segunda rodada, segundo informou Shams Charania, da ESPN americana.

Durant estava nos Suns desde meados da temporada 2022/2023, quando chegou após uma troca envolvendo Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder e quatro escolhas de primeira rodada de Draft, além de uma troca de picks com os Nets em 2028. A expectativa era que formasse uma dupla letal com Devin Booker, mas, apesar do talento, o time decepcionou nas últimas campanhas de playoffs. Nesta temporada, Phoenix terminou apenas em 11º lugar na Conferência Oeste, fora até da zona de play-in.

Especulado nos Rockets há alguns meses, Durant também teve seu nome ligado a outras franquias, como o Miami Heat, de Pat Riley e Erik Spoelstra, e o San Antonio Spurs, que busca montar um elenco competitivo ao redor do jovem fenômeno francês Victor Wembanyama, de 2,24m.

Durant chega ao seu quinto time na carreira. O Houston Rockets encerrou a última temporada em segundo lugar na Conferência Leste, com 52 vitórias e 30 derrotas, mas acabou eliminado logo na primeira rodada dos playoffs pelos próprios Warriors, por 4 a 3.

Bicampeão da NBA com o Golden State Warriors em 2017 e 2018, 12 vezes All-Star, Calouro do Ano em 2008, MVP da temporada regular em 2014 e duas vezes eleito o MVP das Finais, Durant construiu uma das carreiras mais vitoriosas da liga. Draftado em 2007 pelo Seattle SuperSonics, viu a franquia ser transferida e se transformar no Oklahoma City Thunder na temporada seguinte.