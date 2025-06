Manchester City goleia Al Ain e vai às oitavas do Mundial de Clubes

O Manchester City garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o time inglês goleou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 6 a 0, neste domingo (22), em Atlanta, pela 2ª rodada da fase de grupos. Os comandados de Pep Guardiola tiveram uma atuação dominante do início ao fim e marcaram com Gündogan, duas vezes, Echeverri, Haaland, Oscar Bobb e Cherki.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos seis pontos, assim como a Juventus, da Itália, mas está em segundo por causa do saldo de gols. Contudo, as equipes se enfrentam no próximo dia 26, às 16h (de Brasília), para definir o líder e o vice-líder do Grupo G. Já Al Ain se junta ao Wydad Casablanca, do Marrocos, e estão eliminados do Mundial de Clubes.

City passeia no primeiro tempo

Após estrear com vitória, o Manchester City entrou em campo diante do Al Ain precisando fazer saldo de gols. Afinal, a Juventus aplicou duas goleadas. Apesar disso, o técnico Pep Guardiola mandou um time misto a campo diante da equipe dos Emirados Árabes. Contudo, isso não atrapalhou o time inglês, que dominou as ações.

O Manchester City teve mais volume e não teve dificuldades para resolver o jogo no primeiro tempo. Afinal, o time comandado por Guardiola abriu o placar logo aos sete minutos, com uma pintura de Gündogan. Aliás, o alemão não foi o único. O jovem argentino Echeverri fez belo gol em cobrança de falta para ampliar, aos 26. Já nos acréscimos, Haaland desencantou, de pênalti, e fez 3 a 0.

City começa com preguiça, mas goleia

Com a vitória encaminhada e sem sofrer ameaças, o Manchester City começou no modo preguiça. O time inglês demorou 15 minutos para criar a primeira grande chance, nos pés de Matheus Nunes. Depois disso, os comandados de Pep Guardiola acordaram na partida. Haaland teve duas chances no mesmo lance, mas o goleiro Khalid Elisa salvou.

Já na reta final, o Manchester City sobrou fisicamente e voltou a encontrar espaços. Gündogan fez boa jogada com Bernardo Silva, invadiu a área e bateu por cima do goleiro Khalid Elisa para transformar a vitória em goleada. Depois, o jovem Oscar Bobb acertou chute cruzado da entrada da área para anotar o quinto, aos 38. Por fim, Cherki tabelou com Haaland e fechou a conta: 6 a 0.

MANCHESTER CITY 6 x 0 AL AIN

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 2ª rodada

Data: 22/06/2025

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Gols: Gündogan, 7’/1ºT (1-0); Echeverri, 26’/1ºT (2-0); Haaland, 50’/1ºT (3-0); Gündogan, 27’/2ºT (4-0); Oscar Bobb, 38’/2ºT (5-0); Cherki, 43’/2ºT (6-0)

MANCHESTER CITY: Ortega; Khusanov (Oscar Bobb, 16’/2ºT), Akanji, Gvardiol (Ruben Dias, 28’/2ºT) e Aït-Nouri; Nico González (Rodri, 16’/2ºT), Matheus Nunes, Bernardo Silva (Cherki, 28’/2ºT), Gündogan e Echeverri (Foden, 0’/2ºT); Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

AL AIN: Khalid Elisa; Jasic, Niang, Rabia e Zabala (Erik, 17’/2ºT); Park Yong-Woo, Yahia Nader (Palacios, 0’/2ºT), Traoré e Mohammed Abbas (Kaku Romero, 17’/2ºT); Chadli (Sanabria, 28’/2ºT) e Soufiane Rahimi (Laba, 0’/2ºT).

Técnico: Vladimir Ivic

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)

VAR: Mahmoud Ashour (EGI)

Cartões amarelos: Khusanov (MCI); Rabia, Zabala (AIN)

