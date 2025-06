Protocolo antirracista da Fifa é acionado por árbitro brasileiro no Mundial de Clubes

Apesar da vitória do Real Madrid sobre o Pachuca no Mundial de Clubes, o jogo ficou marcado por um suposto episódio de racismo em campo. Após um desentendimento entre Gustavo Cabral e Rudiger, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel recorreu ao protocolo antirracista da Fifa, sinalizando a ocorrência com o gesto de “X” com os braços, como prevê a entidade em situações do tipo.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, o jogador do Real Madrid, que é negro, disputou uma bola com o zagueiro argentino na área do Pachuca. Rudiger caiu e pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou a infração. Cabral proferiu ofensas que foram interpretadas criminalmente, mas afirmou que apenas falou “cagón de mierda” ('cagão de merda, em tradução livre).

"Nos chocamos, eu recebi um chute, ele disse que eu o acertei com a mão. E depois uma discussão. O árbitro fez o sinal do racismo, mas não teve nada. Só uma expressão que dizemos muito na Argentina: 'cagón de mierda'. Todo o tempo repeti isso. E terminou um pouco quente. Voltamos ao vestiário e ele estava me chamando para brigar. Discutimos um pouco mais", argumentou o defensor do Pachuca, conforme a ESPN.

Abatti não presenciou diretamente o ato de injúria racial. No entanto, após ouvir o relato de Rudiger e consultar os outros membros da equipe de arbitragem, fez o gesto oficial de denúncia, registrando a situação em campo.

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, demonstrou apoio ao jogador em coletiva de imprensa após a partida: “Nós apoiamos o Rudiger. Vamos ver o que está no protocolo da Fifa, investigar o que aconteceu e tomar as medidas. É algo inaceitável. Não pode haver tolerância. Já estão investigando, neste momento.”

O protocolo antirracista da Fifa, lançado em 2024 e incorporado ao Código Disciplinar neste ano, estabelece três etapas para denúncias de racismo durante as partidas. A primeira é o gesto de “X” feito com os braços cruzados, tanto pelo jogador quanto pelo árbitro. Se a situação persistir, o jogo pode ser suspenso temporariamente e, em último caso, o time envolvido pode perder por W.O — abreviação do termo em inglês "walkover", quando o time adversário vence automaticamente.

Com a atualização de maio, o protocolo passou a fazer parte do artigo 15 do Código Disciplinar da Fifa. Todas as confederações filiadas estão obrigadas a adotar o procedimento. A Fifa também estipulou uma multa máxima de 5 milhões de francos suíços (R$ 34 milhões) para casos comprovados de racismo em partidas.