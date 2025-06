No Grupo da Morte, Botafogo sai com vida, mesmo com derrota

A chave era da morte, diziam. Mas quem saiu com vida foi o Botafogo, mesmo com uma derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela terceira rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

Assim, houve empate triplo na pontuação: PSG (6), Botafogo (6) e Atlético de Madrid (6). As posições, então, foram definidas por saldo de gols, com os franceses passando em primeiro e o Glorioso, com o regulamento abaixo do braço, em segundo. Já o Seattle Sounders ficou zerado na classificação e na lanterna.

O Glorioso, agora, enfrenta o primeiro colocado do Grupo A. Neste momento, o Palmeiras estaria no caminho do Mais Tradicional. A bola rola às 13, na Filadélfia.

Sem repertório, Atlético tenta ganhar no grito

O Atlético de Madrid, definitivamente, não tem vocação para propor o jogo como o Paris Saint-Germain. Assim, o Botafogo, em determinado momento, chegou a ter mais posse de bola e a chance mais clara da partida. Jesus deixou Savarino na cara de Oblak. Mas o atacante venezuelano parou na defesa do goleiro esloveno. Sem muito repertório, buscando o contato físico o tempo todo para ganhar um pênalti, lançando pelotas na área para o grandalhão Sorloth e reclamando da arbitragem a cada segundo, o Colochonero não conseguiu imprimir a intensidade de um time que precisava golear, apesar de algumas investidas rechaçadas pela defesa alvinegra e uma boa oportunidade desperdiçada por Álvarez na pequena área.

Atlético, enfim, assusta o Botafogo

Com a necessidade de atacar, o Atlético de Madrid voltou para pressionar o Botafogo, que teve de, enfim, trancar a casa. A bola ficou de vez com os espanhóis. De Paul conseguiu armar o time, mas o time errava demais na conclusão. E ai ficou um lá e cá danado. O Glorioso, que teve um contra-ataque para matar o jogo. Desta vez, Jesus finalizou, e Oblak, de novo, salvou os europeus. Griezmann, do outro lado, perdeu uma clara após lance de Correa e guardou na segunda vez que teve a oportunidade. O drama tomou conta do Rose Bowl, porém, o Mais Tradicional esteve firme para não perder a classificação.

ATLÉTICO DE MADRID 1×0 BOTAFOGO

Super Mundial de Clubes – 3ª rodada do Grupo B

Data e horário: 23/6/2025 (segunda-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Rose Bowl, Los Angeles (EUA)

Gols: Griezmann, 41’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; De Paul (Koke, 19’/2ºT), Barrios (Molina, 38’/2ºT), Gallagher (Griezmann, Intervalo) e Simeone (Correia, 14’/2ºT); Sorloth (Lino, 38’/2ºT) e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

BOTAFOGO: John, Vitinho (Ponte, 28’/2ºT), Barboza, Jair e Telles (Cuiabano, 15’/2ºT); Gregore, Freitas e Allan (Newton, 14’/2ºT); Savarino (Montoro, 15’/2ºT), Artur (Santi, 28’/2ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartão Amarelo: Gregore (BOT)

Cartão Vermelho: