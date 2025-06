Veja quanto o Botafogo já faturou no Mundial de Clubes

Mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo conquistou a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (23), pela terceira rodada do grupo B. Com isso, o Glorioso embolsou mais 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões) pela classificação à próxima fase. Assim, o clube, já acumula R$ 147,3 milhões até o momento em premiações.

Afinal, a equipe de Renato Paiva venceu o Seattle Sounders na estreia por 2 a 1 e superou o PSG por 1 a 0 na segunda rodada. A derrota para o time Colchonero nesta segunda-feira não teve nenhuma premiação. Antes mesmo disso, o clube já havia embolsado R$ 100 milhões somente pela participação do torneio.

Agora, o Botafogo espera o confronto entre Palmeiras e Inter Miami para saber qual adversário vai enfrentar nas oitavas de final. O clube carioca pode fazer um Brasileirão dentro do Mundial de Clubes. Os times, aliás, fizeram um grande embate pela Libertadores de 2024.

Pelas leis dos Estados Unidos, parte deste dinheiro será taxado caso o Botafogo receba esta verba estando em território americano. A tendência, aliás, é que o clube peça para receber todo o dinheiro apenas quando retornar ao Brasil, com encargos menores.