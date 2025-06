Carlo Ancelotti tem demonstrado grande esforço para se integrar ao futebol brasileiro desde que assumiu o comando da Seleção. Instalado definitivamente no país, o treinador italiano tem aproveitado sua estadia para observar de perto o desempenho dos clubes e dos atletas que poderão representar a equipe nacional nos próximos compromissos. A convivência direta com o ambiente local tem sido parte de sua estratégia de preparação.

Em entrevista recente, Ancelotti mencionou clubes que têm chamado sua atenção de forma especial. "Todo o mundo pode ver todas as partidas (do Brasileirão), mas, quando estamos em um clube, e na Europa, vemos mais os jogadores que estão lá. Mas Palmeiras, Flamengo, Botafogo, estão muito bem", declarou o treinador. A fala revela não apenas o interesse técnico, mas também o acompanhamento constante que tem feito do cenário nacional.

Carlo Ancelotti pela Conmebol Libertadores no Estadio Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

O Palmeiras, aliás, surge como um dos principais focos de observação de Ancelotti. Sob o comando de Abel Ferreira, o clube vive uma temporada de destaque. Briga nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e segue vivo na disputa da Copa do Brasil. Essa consistência competitiva reforça o protagonismo do time no cenário atual.

A influência palmeirense já se fez notar na primeira convocação de Ancelotti. O atacante Estêvão, revelado pelas categorias de base do clube, foi incluído na lista e, atualmente, figura entre os jovens mais promissores do futebol brasileiro. Em grande fase, sua presença na Seleção evidencia a confiança do técnico em talentos formados no país.

Enquanto isso, o desempenho de outras equipes brasileiras em torneios internacionais também tem contribuído para elevar a confiança do treinador. Conforme publicado, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras apresentaram atuações sólidas contra adversários europeus no Mundial da FIFA, o que reforçou positivamente a imagem do futebol nacional. Essa competitividade tem sido vista pela CBF como um sinal animador.

Portanto, a presença ativa de Ancelotti no Brasil e seu envolvimento com o futebol local refletem um planejamento que vai além das quatro linhas. A estrutura dos clubes, a formação de atletas e o desempenho em competições de alto nível parecem, enfim, alimentar a convicção de que a Seleção pode alcançar grandes resultados no futuro próximo — com base, sobretudo, na força construída dentro dos próprios gramados brasileiros.