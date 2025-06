Vini Jr, do Real Madrid, fala sobre possível reencontro com o Flamengo: 'Está longe'

Vini Jr voltou a estufar a rede com a camisa do Real Madrid pelo Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

Melhor em campo diante do triunfo sobre o Red Bull Salzburg por 3 a 0, Vini Jr falou sobre o possível reencontro com o Flamengo em uma semifinal de Mundial de Clubes. De acordo com o atacante, essa possibilidade ainda está longe e que o foco do Real Madrid é passo a passo, sendo primeiro o confronto com a Juventus pelas oitavas de final.

Cria do Ninho, o brasileiro preferiu focar primeiro no duelo decisivo com a Velha Senhora, pelas oitavas de final. O confronto acontece na próxima terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em Miami.

“Está muito longe (a semifinal), tem que pensar passo a passo ainda. O próximo passo é jogar contra a Juventus, e o Flamengo tem que ganhar os jogos dele. Mas desejo a maior sorte do mundo para o Flamengo. E que a gente possa seguir muito firme e chegar até a final desta competição”, disse.

Além disso, o jogador falou, na zona mista, sobre o fim do jejum de dois meses sem marcar gols com a camisa merengue. Ele afirmou que as críticas, da imprensa espanhola, são normais e que o Real está focado em versão a primeira versão do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa.

“As críticas são normais. Todos esperam muito de mim por tudo que fiz por esse clube. Tenho que seguir firme. É o time da minha vida, que me deu oportunidade de chegar até aqui. A pressão é normal, já sinto desde que tinha 18 anos e não havia marcado nenhum gol. Imagine agora que sou o brasileiro com mais gols neste clube e tenho muitos títulos. Quero seguir assim e tomara possa jogar minha vida inteira aqui”, frisou.

