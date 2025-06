Thiago Silva reencontra Internazionale, rival de tempos de Milan

Thiago Silva está vivendo uma fase de referência técnica do Fluminense. De volta ao time tricolor no ano passado após uma passagem de 15 anos no futebol europeu, o zagueiro amplifica a fama de ídolo no Rio de Janeiro. No entanto, no duelo de hoje, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o camisa três poderá reviver os tempos de Velho Continente no reencontro com a antiga rival Internazionale de Milão, no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Quando saiu do Fluminense em 2009, Thiago Silva passou a defender a camisa do Milan. O clube rossonero faz, junto com a Inter, um dos clássicos mais famosos do futebol italiano. Na passagem de seis temporadas, com 119 partidas e dois títulos conquistados, o zagueiro brasileiro incorporou a rivalidade de Milão e construiu um histórico bastante acirrado com o adversário de hoje do tricolor carioca.

Durante a aventura no Velho Continente, o capitão do Fluminense mediu forças com a Inter de Milão em seis oportunidades. Ganhou três e perdeu a mesma quantidade de vezes. O clássico mais especial ocorreu na Supercopa do país europeu de 2011. No encontro entre os campeões do Campeonato Italiano (título conquistado pelo brasileiro com o Milan na temporada anterior) e da Copa Itália, Thiago Silva foi titular e jogou os noventa minutos da vitória rossonera, por 2 x 1.

Se as lembranças com a camisa do Milan são boas, Thiago Silva acumula motivação extra para reencontrar o antigo rival, agora com a camisa do Fluminense. O jogo é extremamente importante para a história do tricolor carioca pela oportunidade de colocar o time em uma fase de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Se houver empate no tempo regulamentar, o duelo vai à prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis.

Fora do jogo contra o Mamelodi Sundowns por desgaste muscular, Thiago Silva era dúvida para o jogo. No entanto, treinou normalmente nos últimos três dias e deve começar entre os titulares de Renato Gaúcho. O técnico, porém, fez questão de manter o mistério. "Thiago é um jogador fundamental no meu esquema. É um líder, o capitão do time. Praticamente um treinador dentro de campo. É uma segurança para a gente. Esperamos que ele possa estar bem, porque, se estiver em campo, vai ser muito importante", ressaltou.

Invencibilidade

No histórico de confrontos amistosos ou de torneios de menor expressão, o Fluminense carrega uma invencibilidade diante de equipes da Itália. Em 14 partidas diante de adversários do país europeu, foram 10 vitórias do tricolor carioca e outros quatro empates. O retrospecto ainda conta com uma partida contra a Inter de Milão. Em 1961, o clube das Laranjeiras enfrentou o adversário na cidade italiana e trouxe para casa um empate por 1 x 1. O reencontro de hoje é o primeiro oficial e tem tudo para ficar marcado na história da agremiação do Rio de Janeiro, independentemente do desfecho.