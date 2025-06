Fluminense elimina Internazionale e avança às quartas de final na Copa

Germán Cano comemora o gol da classificação tricolor na histórica partida 200 dele com a camisa do Fluminense - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Estados Unidos — Com amor e com vigor, o Fluminense fez a torcida querida gritar de emoção na tarde desta segunda-feira na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em mais uma grande exibição contra um adversário europeu, o time de Renato Gaúcho derrotou a Internazionale por 2 x 0 no Bank of America Stadium, em Charlotte, sob calor de 32ºC. German Cano fezum gol no primeiro tempo e Hércules na etapa final e colocam o tricolor entre os oito melhores do torneio, à espera do vencedor entre Manchester City da Inglaterra e Monterrey do México, às 22h (de Brasília), em Orlando. É possível um repeteco da final do Mundial de 2023 contra a trupe de Pep Guardiola. O confronto será na sexta-feira, às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Focado como na estreia diante do Borussia Dortmund, o Fluminense tomou conta da partida no primeiro tempo e abriu o placar praticamente no primeiro ataque. O arisco John Arias recebeu a bola do volante Martinelli, chegou à linha de fundo e cruzou para a área. O desvio no zagueiro Bastoni ajudou Cano a recebê-la de cabeça para colocá-la na rededo goleiro Sommer. O argentino completou 200 jogos com a camisa do clube em grande estilo.

Empurrado pela principal música da playlist tricolor na Copa, o Fluminense deixou a torcida louca da cabeça com uma oportunidade incrível desperdiçada pelo lateral-direito Samuel Xavier. O zagueiro Ignácio pilhou os tricolor novamente ao balançar a rede, porém estava em impedimento. Os torcedores que levavam as mãos à cabeça para se proteger do sol dessa vez levaram-nas ao rosto para lamentar os centímetros da posiçào irregular.

"Acho que o futebol brasileiro vem mostrando a força. Falamos que ficamos atrás na parte financeira, mas dentro de campo é entrega, dedicação. Foi isso que sobrou para o meu time hoje. Fomos competitivos, soubemos sofrer em alguns momentos e matamos na hora certa. É uma equipe consciente, escuta o que queremos fazer dentro do campo e eles executam." Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

O Fluminense quase marcou o segundo no início do segundo tempo. Germán Cano apareceu livre novamente e finalizou convicto de que a bola entraria. No entanto, Sommer agiu novamente em proteção às traves da Internazionale. Arias também deu trabalho ao suíço em uma chute de fora da área depois de Renê cobrar lateral e Cano servi-lo na finalização.

O ritmo lento do time italiano começou a ficar acelerado em busca do empate. O beque holandês De Vrij quase empatou depois de o atacante argentino ganhar disputa pelo alto com Thiago Silva no cruzamento de Esposito. Di Marco voltou a assustar em uma cobrança de falta venenosa próxima à trave do goleiro Fábio. Ele se esticou, mas não alcançou.

Leia também: Bayern estudou saída de bola manjada do Flamengo e se impôs

A pressão começou a ficar insuportável e Fábio crescia no jogo. Lautaro Martínez passou a travar um duelo àa parte com a muralha tricolor. Ele operou pelo menos três milagres lembrando atuações memoráveis de goleiros como Rogério Ceni na final do Mundial de Clubes de 2005 na qual o São Paulo derrotou o Liverpool; e de Cássio na conquista do Corinthians diante do Chelsea em 2012.

"A bola nesse campo não quica. Gramado seco, é difícil. Muitas vezes você quer receber ela não chega com qualidade porque tem grama sintética por baixo. Independente disso, a gente conseguiu fazer o nosso jogo. Conseguimos uma grande vitória para passar para as quartas de final." Germán CAno, autor do primeiro gol tricolor

O bombardeio continuou. Enquanto a Internazionale se atirava ao ataque e desesperava a torcida italiana, a do Fluminense disfarçava o nervosismo com tímidos gritos de "Nense". Lautaro Martínez ainda finalizou cruzado para fora antes do alívio. Hércules aproveitou erro da Internazionale para chutar cruzado no canto esquerdo de Sommer e finalmente deixar a torcida louca da cabeça em Charlotte.

FICHA TÉCNICA

0 Internazionale (4-4-2)

Sommer;

Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto) e Dimarco;

Asllani (Suçic), Barella, Mikhitaryan (Carboni) e Dumfries (Luis Henrique);

Thuram (Esposito) e Lauutaro Martinez

Técnico: Christian Chivu

2 Fluminense (3-5-2)

Fábio;

Ignácio, Thiago Maia e Freytes;

Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima) e Renê;

Cano (Everaldo) e Arias

Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Cano, aos 3 minutos do primeiro tempo; Hércules, aos 48 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Asllani, Bastoni (I); Cano, Freytes, Renê e Thiago Santos (F)

Estádio: Bank of America, em Charlotte (EUA)

Público: 20.030 pagantes

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)