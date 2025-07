Real Madrid vence a Juventus por 1 x 0 e avança na Copa do Mundo de Clubes

No maior clássico europeu das oitavas de final da Copa do Mundo de Cubes, o Real Madrid avançou à próxima fase após vencer a Juventus, por 1 x 0, com um gol de Gonzalo García, o terceiro do garoto de 21 anos no campeonato. Os espanhóis voltam a campo no sábado (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey e aguardam o confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey para descobrirem o próximo adversário.

A temporada de 2024/2025 ficou amarga para o time de Madrid. Sem conquistas de títulos, a equipe de Xabi Alonso, na época comandada por Carlo Ancelotti, enfrentou o rival Barcelona em quatro ocasiões mal sucedidas. Entre elas, os blaugranas e os merengues disputaram duas decisões, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei, em ambas foram derrotados pelo Barça. A classificação dá aos madridistas a expectativa de não encerrarem o ano com as mão vazias.

O jogo

O confronto entre os gigantes europeus começou acirrado. De um lado, Vini Jr. encontrava liberdade para trabalhar a bola. Mas, foi o camisa 10 da Juve Yildiz quem incomodou o esquema de três zagueiros de Xabi Alonso. As equipes se estudavam dentro das quatro linhas. Livre de marcação, a Juventus teve a melhor oportunidade do jogo com Kolo Muani, na cavadinha, mandou por cima do goleiro Courtois. Aos 40 minutos, a partida estava equilibrada, os times tinham muito espaço para trocar passes. A pressão na reta final foi madrilenha, mas com as defesas de Di Gregorio, o primeiro tempo encerrou sem gols.

Com mais ânimo, Real Madrid e Juventus retornaram para mais 45 minutos. As arquibancadas do Estádio Hard Rock se incendiaram com a torcida merengue. No talento e na precisão do cruzamento de Alexsander-Arnold, a prata da casa Gonzalo abriu o placar após subir e, de cabeça, mandar para o fundo da rede. O Real empilhou chances de aumentar a vantagem, a Juve pouco conseguiu propor jogo além de se defender. Os minutos finais contaram com a estreia de Mbappé na competição e a experiência de Courtois para assegurar a classificação madridista para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Ficha técnica

Copa do Mundo de Clubes - oitavas de final

Real Madrid 1 x 0 Juventus

Data e horário: 1/7 (terça-feira), às 16h

Local: Hard Rock Stadium, Flórida

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Real Madrid

Courtois; Rüdiger, Tchouamen e Huijsen; Alexsander-Arnold, Bellingham, Valverde (Ceballos), Arda Güler (Modric) e Fran García; Vini Jr. e Gonzalo (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso.

Cartão amarelo: Bellingham

Gol: Gonzalo

Juventus

Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti), Kelly (Gonzalez); Alberto; Locatelli (McKennie), Thuram e Cambiaso; Conceição (Kostic), Yildiz (Koopmeiners) e Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor

Cartão amarelo: Não houve

Gol: Não houve



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima