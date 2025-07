Atacante revela sonho de jogar no Flamengo: "Sou flamenguista"

O atacante Igor Paixão, atualmente destaque do Feyenoord, na Holanda, voltou a declarar publicamente seu desejo de defender o Flamengo no futuro. Natural de Curionópolis (PA) e revelado pelo Coritiba, o jogador de 25 anos atribuiu seu carinho pelo Rubro-Negro a uma influência direta do avô, já falecido.

"Meu avô me ensinou a ser flamenguista. Hoje ele não está mais aqui, mas sabe do meu carinho pelo Flamengo. Um dia, se Deus quiser, quero realizar esse sonho — e o dele também", afirmou o atleta em entrevista ao portal Lance!.

A admiração pela equipe carioca é antiga. Em entrevista anterior ao canal CoxaNautas, em 2024, Igor já havia expressado de forma direta sua preferência: "Flamengo", respondeu, quando questionado sobre qual clube brasileiro gostaria de defender.

Em abril de 2025, ao jornal O Globo, reiterou: "Estou focado em fazer o máximo aqui (Feyenoord). No final da temporada, quem sabe alçar voos maiores, ou ficar mesmo no Feyenoord. No Brasil, ainda acompanho muito o Coritiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo".

Números expressivos e valorização na Europa

Com contrato firmado até 2029, Paixão vive uma das melhores fases da carreira. Na temporada 2024/2025, ele disputou 47 partidas pelo clube holandês, marcou 18 gols e distribuiu 19 assistências, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe na campanha europeia. Tais atuações despertaram o interesse de clubes como Liverpool, Juventus, Napoli e também equipes do Oriente Médio.

Embora o vínculo contratual e o prestígio crescente no continente europeu dificultem uma eventual negociação, o jogador mantém vivo o desejo de um dia vestir o uniforme rubro-negro.

Acompanhamento do futebol nacional

Mesmo com a carreira consolidada fora do país, Igor segue acompanhando com atenção o cenário brasileiro. "Apesar do sucesso na Europa, sigo assistindo ao futebol brasileiro, especialmente o Flamengo", revelou o atacante, destacando seu interesse pelo desempenho da equipe na disputa do Mundial de Clubes.

Aliás, a participação dos clubes nacionais no torneio internacional foi elogiada pelo paraense. "Acho que todos os clubes estão mostrando sua força. É bom também para mostrar aos europeus que o futebol brasileiro é forte", comentou, mencionando Palmeiras, Botafogo e Fluminense como exemplos de campanhas consistentes.

Torcida declarada pelo Rubro-Negro

Em tom confiante, Igor deixou claro para quem vai sua torcida no Mundial. "Quero que o Flamengo esteja na final. Vai ser difícil contra o Bayern, mas torço para chegar lá e ser campeão", declarou o atacante, sem esconder o entusiasmo pela equipe carioca.

Enquanto isso, o jogador segue sua trajetória internacional, mas com os olhos atentos ao futebol brasileiro e o coração alinhado a um antigo sonho.