SLS Brasília abre retirada de ingressos para eventos na Esplanada

A Street League Skateboarding (SLS), Liga Mundial de Skate Street, divulgou na terça-feira as duas competições que fazem parte do SLS Brasília, apresentado pelo Banco do Brasil, em 12 e 13 de julho. Além da primeira edição do novo formato da competição - o Spot Takeover -, que faz parte do Championship Tour 2025, no domingo. A novidade para sábado é a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series. O evento é gratuito e o ingresso é social — a entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A retirada acontece a partir desta quarta-feira (2), no site da Ticketmaster.

O Circuito Banco do Brasil de Skate Street é uma competição classificatória com o que tem de melhor da nova geração de skatistas masculinos e femininos na disputa por uma vaga no SLS Championship Tour 2026, a maior liga de skate street do mundo. Na temporada de 2025, o campeonato terá três etapas. Depois da capital federal, os skatistas vão até Saquarema, cidade que sediará pelo terceiro ano consecutivo o evento, em 14 de setembro. A data e o local da terceira e última etapa da temporada ainda serão anunciadas.

“O skate é uma expressão de identidade, criatividade e conexão com as ruas. Com o Circuito Banco do Brasil de Skate Street, reforçamos nosso compromisso com a nova geração de atletas, criando oportunidades reais de ascensão e projeção internacional. Estar ao lado da SLS em Brasília mostra como o BB acredita no poder transformador do esporte e da cultura urbana e segue conectado ao que pulsa nas pistas, nas ruas e no coração da juventude brasileira”, afirma Maurício Toledo, gerente executivo de Patrocínios e Promoções do Banco do Brasil.

Critérios de participação, formato e ranking

O Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series terá novos critérios de participação, formato e um ranking neste ano de 2025. Já estão com vaga garantida para a primeira etapa em Brasília os campeões (feminino e masculino) do BB LAB 2024, Duda Ribeiro e Murilo Marques. Antes de cada competição principal, haverá ainda o SLS Select Series Jam onde 15 skatistas, indicados pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK) e Federação de Skate do Distrito Federal, para disputar 8 vagas na final do SLS Select Series que terá duração de 1 hora para cada categoria.

Os vencedores, feminino e masculino, da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series Brasília, vão garantir uma vaga na competição que acontece no domingo (13). Na categoria feminina, a vencedora avança direto para a final do SLS Brasília Takeover e na categoria masculina, o vencedor avança para o Wild Card Jam SLS Brasília Takeover.

"A parceria entre CBSK e Select Series vem desde 2023, quando o Brasil sediou o evento pela primeira vez. Mantivemos essa parceria em 2024 e, este ano, o torneio soma pontos no ranking Brasileiro Open de Street. Ficamos muito felizes por seguirmos juntos, em um trabalho que abre espaço e oportunidades para os skatistas brasileiros e o mercado nacional do skate", destaca Eduardo Dias, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK).

O Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta o SLS Select Series terá um ranking próprio, que pontuará paralelamente para o Ranking Circuito Brasileiro de Street Open 2025. Os pontos conquistados em cada etapa são cumulativos. A primeira etapa valerá metade dos pontos das demais por ser uma competição apenas de obstáculos únicos, enquanto as duas outras serão no formato de linha + manobras únicas.

Muito além de uma competição

Mais do que uma competição, Brasília será palco de uma celebração da cultura urbana. Além das manobras de alto nível, o público poderá aproveitar uma estrutura completa com experiências imersivas, ativações de grandes marcas, a SLS Store, food trucks e aquele clima único que só o skate proporciona. Atrações pensadas para todos — fãs de longa data, curiosos e novas gerações de skatistas.

O evento será gratuito, com ingressos solidários a serem retirados exclusivamente por meio da plataforma Ticketmaster. O público deve levar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Clientes com cartão Banco do Brasil terão, a partir das 11h do dia 2 de julho até as 23h59 do dia 3 de julho, acesso exclusivo por 48h para resgatar os seus ingressos, além de terem diversos benefícios no evento. A partir do dia 4 de julho é a vez do público geral. Os bilhetes são restritos a 2 por CPF para cada dia de evento.

No domingo, 13 de julho, o palco é do SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil, reunindo lendas e atletas de elite ao lado dos vencedores do dia anterior, em um encontro de gerações e estilos. É a primeira vez que o Brasil recebe uma etapa do SLS Championship Tour no formato Spot Takeover, modalidade que leva a disputa para um cenário urbano, fora das arenas tradicionais, com pistas que recriam elementos das ruas e resgatam a essência do skate autêntico.

Com essa etapa, o Brasil reforça seu protagonismo global no universo do skate. Pela primeira vez na história, o país recebe duas etapas do SLS Championship Tour em um mesmo ano. Depois de Brasília, São Paulo recebe, em dezembro, o SLS Super Crown World Championship, a final da temporada que coroa os campeões mundiais.

Nos últimos anos, o Brasil foi palco de momentos históricos no SLS Super Crown, como o tricampeonato de Rayssa Leal e os títulos de ídolos como Giovanni Vianna, Gustavo Ribeiro e Nyjah Huston. Em 2025, com Brasília e São Paulo no calendário oficial do SLS Championship Tour, o país reafirma sua posição como uma das potências do skate mundial — e promete, mais uma vez, fazer história.

SERVIÇO

Evento: SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília, DF

Datas:

12 de julho: Circuito Banco do Brasil apresenta SLS Select Series

13 de julho: SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Ticketmaster e entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Abertura de retirada de ingressos para clientes com Cartão Banco do Brasil das 11h do dia 2 de julho até as 23h59 do dia 3 de julho. Público geral dia 4 de julho.



Sobre a SLS

A maior liga de skate do mundo, fundada pelo skatista profissional Rob Dyrdek em 2010, a Street League Skateboarding (SLS) é a casa do skate mundial profissional, o lugar onde os melhores atletas da modalidade street se reúnem em busca do título mundial. Pioneiros em competição de skate de rua e com a maior e mais engajada comunidade global do esporte.

De etapas internacionais a eventos nacionais, a liga conecta o mundo através do skate, dentro e fora das pistas. Em 2025, a SLS traz a Championship Tour em 3 formatos de competição: eventos de rua, com Spot Takeover (ocupação de um pico - local público - para a prática do skate ou construção de um novo pico, com competição em manobras únicas), eventos em arena, com Arena Major, confirmados para Miami e Paris (formato tradicional SLS dentro de uma arena, com competição em voltas e manobras únicas) e o Super Crown, última parada do tour mundial, com consagração dos campeões mundiais, em competição com voltas e manobras únicas, e quarto ano consecutivo no país.

Sobre a SLS Select Series

O Select Series é uma etapa classificatória que proporciona a entrada de grandes nomes do skate de rua no circuito da maior liga de street skate e que pode levá-los à grande final do Championship Tour. Trata-se de um evento que reúne os melhores atletas jovens da categoria em busca de ascensão e prestígio na maior liga de street da atualidade.

Além da competição, o Select Series representa uma grande oportunidade para que novos talentos iniciem suas carreiras na cena do skate mundial. Uma experiência única que promove a formação de novos ídolos e atletas olímpicos. Pelo terceiro ano consecutivo, o SLS Select Series será realizado de forma independente no Brasil.