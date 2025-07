Aguardado duelo de irmãos Bellingham não vai ocorrer no Mundial de Clubes

O esperado duelo entre os irmãos Bellingham no Mundial de Clubes foi cancelado. O encontro entre Jobe e Jude não acontecerá nas quartas de final. O motivo foi o segundo cartão amarelo recebido por Jobe na competição. O jogador do Borussia Dortmund, portanto, está suspenso do próximo jogo, justamente contra o Real Madrid, do mais velho dos Bellingham, Jude.

Jobe Bellingham recebeu a punição na vitória de sua equipe ccontra o Monterrey na noite da última terça (01). A saber, o jovem de 19 anos cometeu uma falta dura ainda no primeiro tempo. Esse foi seu segundo cartão amarelo em dois jogos no torneio. O primeiro ocorreu na partida anterior, contra o time do Ulsan HD.

A partida marcaria o primeiro confronto profissional entre os dois irmãos. Jude, o astro do Real Madrid, tem 22 anos de idade. Jobe, o mais novo, tem apenas 19 e acabou de chegar ao Dortmund. O encontro familiar, assim, gerava grande expectativa no mundo do futebol.

Por fim, apesar da ausência de Jobe, o jogo segue como um grande confronto europeu. O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund no próximo sábado (05). A partida é válida por uma vaga na semifinal do torneio da Fifa. O duelo acontecerá no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

