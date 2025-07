Real Madrid e Dortmund são exemplos na captação de sócios-torcedores

New Jersey (EUA) — Protagonista da melhor média de público da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com 64.906 torcedores por jogo e 259.623 no total em quatro exibições, o Real Madrid desembarca no MetLife Stadium para enfrentar o Borussia Dortmund, neste sábado (5/7), às 17h, em um duelo entre dois clubes bem-sucedidos na relação com uma das principais receitas do futebol: o programa de sócio torcedor. Ambos figuram entre os cinco maiores fidelizadores de fãs entre os classificados para a fase de mata-mata.

O Real Madrid acumula 545 mil sócios. Estima-se uma arrecadação de 200 milhões de euros, ou seja, mais de R$ 1 bilhão na comercialização de carnês. O montante equivale ao de todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro juntos, segundo os balanços divulgados neste ano.

Entre os classificados para as quartas, o Bayern de Munique ocupa o segundo lugar, com 382 mil sócios, seguido pelo Borussia Dortmund (218 mil). O Palmeiras é o melhor brasileiro, com 182 mil.

"Todos os europeus deste top 5 possuem direito a voto, mesmo com os diferentes modelos. O Real Madrid é associação pura; Dortmund e Bayern são o modelo alemão, no qual o clube-empresa precisa ter mais de 50% do controle na mão dos sócios", analisa, ao Correio, Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil.

Considerando os 16 classificados para a fase de mata-mata do Mundial, há mais pontos fora da curva. Eliminado pelo Chelsea nas oitavas de final, o Benfica ostenta cerca de 400 mil sócios. Recuando à fase de grupos, temos os casos de sucesso do River Plate e do Boca Juniors com 351 mil e 323 mil associados, respectivamente.

"Os clubes europeus, principalmente Bayern e Real Madrid, têm um modelo de sócio-torcedor diferente dos nossos. Ambos vendem o season ticket logo no início da temporada, e sempre esgota. Investem mais em relacionamento e pertencimento do que propriamente nos ingressos, como é feito aqui no Brasil", analisa Henrique Guidi, diretor de Negócios do Grupo End to End, do programa de sócios do Palmeiras.

Embora o Brasil engatinhe e sofra com oscilações nos programas de sócio torcedor, o vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, Henrique Borges, nota transformações.

"Os brasileiros têm evoluído muito em programas de sócio-torcedor, mas a Europa continua sendo referência. A realização da Copa do Mundo de Clubes é importante, porque traz à tona temas relevantes, além da parte esportiva em si, provocando um debate sobre quais são as melhores práticas do mercado. Onde estamos acertando e onde estamos errando? Como podemos melhorar juntos? Essas são perguntas que precisamos fazer constantemente."

Na moda

Finalistas da Champions League na temporada de 2023/2024 em Wembley, quando Vinicius Junior levou o Real Madrid ao título contra o Borussia Dortmund, os dois times se reencontram em clima de revanche representando uma tendência tática desta edição: a linha com três defensores. Os técnicos Xabi Alonso e Niko Kovac programam os respectivos exércitos no 3-5-2.

Dos oito candidatos ao título, seis adotam o sistema 3-5-2 e variáveis como ponto de partida. Renato Gaúcho recorreu ao modelo contra a Internazionale. Abel Ferreira adota o formato na prancheta do Palmeiras. Christian Chivu respeitou a configuração deixada por Simone Inzaghi, que assumiu o comando do Al Hilal e também adota o sistema de jogo.

Os dois times terão força máxima. Vini e Mbappé formarão a dupla de ataque merengue. O Borussia aposta em Guirassy. O centroavante de Guiné tem três gols nesta Copa, um atrás de Di María, e foi um dos artilheiros da última Champions: 13 bolas na rede. Às 13h, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam em Atlanta.

Top 5



Clubes com mais sócios entre os classificados para o mata-mata (a partir das oitavas)

1. Real Madrid - 545 mil

2. Benfica - 400 mil

3. Bayern de Munique - 382 mil

4. Borussia Dortmund - 218 mil

5. Palmeiras - 182 mil

Ficha técnica

17h

MetLife Stadium

East Rutherford, New Jersey (EUA)

Copa do Mundo de Clubes

Quartas de final (jogo único)

Transmissão: CazéTV, Globo e SporTV

Árbitro: Ramon Abatti Abel



Real Madrid (3-5-2)

Courtois;

Rudiger, Tchouameni e Huijsen;

Arnold, Bellingham, Valverde, Guler e Fran García;

Vinicius Junior e Mbappé

Técnico: Xabi Alonso



Borussia Dortmund

Kobel;

Sule, Anton e Bensebaini;

Ryerson, Gross, Nmecha, Sabitzer e Svensson;

Guirassy e Adeyemi

Técnico: Niko Kovac