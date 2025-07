Los Angeles-2028: COB realiza primeira reunião de trabalho visando os Jogos

O ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 está apenas no início, mas o Comitê Olímpico do Brasil (COB) já coloca em prática o planejamento para guiar os atletas brasileiros em mais uma campanha de alto nível no maior evento esportivo do planeta. Na última quinta-feira (3/7), um encontro interno da entidade apresentou atualizações e estratégias para a participação na competição.

Com a presença de diversos dirigentes, o COB detalhou questões de calendário, logística de embarque e as novas modalidades incluídas no programa olímpico: críquete, flag football, squash, beisebol/softbol e lacrosse. Todas passam a integrar oficialmente o rol de esportes olímpicos em 2028. O presidente Marco La Porta reforçou a necessidade de ter foco total no evento desde agora.

"Los Angeles é o nosso farol. É lá que queremos, em 2028, fechar este ciclo olímpico com um grande resultado. Ainda temos muito trabalho pela frente. Por isso, é fundamental o envolvimento de toda a equipe do COB, sempre comprometida em oferecer a melhor estrutura possível aos nossos atletas", afirmou o dirigente.

Apesar de ainda restarem três anos e meio até os Jogos, o COB já atua com base nas informações colhidas em reuniões realizadas com o Comitê Organizador, em maio. Na ocasião, o Time Brasil visitou instalações locais e a área da Vila Olímpica. A vistoria, a terceira desde 2023, embasou discussões sobre pontos-chave da logística na Cidade dos Anjos.

Consultor de Esportes do COB, Jorge Bichara destacou o compromisso da entidade com a excelência, mesmo diante dos altos custos operacionais. "O COB é reconhecido pela qualidade no suporte logístico em viagens, acomodações, alimentação e saúde dos atletas em todas as missões olímpicas. Em Los Angeles, não será diferente. Essas ações complementam o trabalho técnico das confederações e ajudam nossas delegações a alcançarem um bom desempenho", apontou.

A fala de Bichara encontra eco nas palavras de Joyce Ardies, gerente de Jogos Internacionais do COB. "O objetivo da reunião foi trazer informações atualizadas, alinhar e definir responsabilidades logísticas do Time Brasil. Há decisões que precisam ser tomadas ainda este ano, como contratações. Por isso, reunimos representantes de todas as áreas-chave para abrir espaço ao diálogo e à construção conjunta", explicou.

Marcados para acontecer entre 14 e 30 de julho de 2028, os Jogos Olímpicos de Los Angeles continuam distantes no calendário esportivo brasileiro. Mas o COB aposta no trabalho antecipado para deixar tudo pronto o mais rápido possível. A meta é clara: cuidar da estrutura, para os atletas só precisem se preocupar com o ponto mais importante — o desempenho esportivo em busca das sonhadas medalhas.