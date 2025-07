Assunção-2025: tocha do Pan Jr. é acesa e fará revezamento no Paraguai

Fogo pan-americano percorrerá cidades do Paraguai até chegar em Assunção, em 9 de agosto, para a cerimônia de abertura do evento esportivo - (crédito: Divulgação/Panam Sports)

Principal símbolo dos eventos multiesportivos do planeta, o fogo também arderá nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025. Com Assunção, no Paraguai, como cidade-sede da segunda edição da competição juvenil entre os países das Américas, a organização realizou, neste domingo (6/7), a cerimônia oficial de acendimento da tradicional tocha pan-americana. O evento ocorreu em Jesús de Tavarangue, contou com autoridades paraguaias e marcou o início do revezamento rumo à pira.

Quatro anos depois das disputas em Cali, na Colômbia, a edição paraguaia dos Jogos Pan-Americanos Júnior será disputada entre 9 e 24 de agosto por mais de 4 mil atletas. Até lá, segundo os organizadores, a tocha percorrerá as principais cidades do país até chegar à capital, Assunção, onde será recebida na cerimônia de abertura, no Estádio Defensores del Chaco. Lá, o fogo acenderá a pira principal e permanecerá ardendo até o encerramento do evento, previsto para ocorrer no mesmo local.

Declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2013, a histórica e turística Missão Jesuíta de Tavarangue — 360 km distante de Assunção — foi o cenário da cerimônia. Com as Ruínas Jesuíticas ao fundo, o evento foi abrilhantado por apresentações artísticas e culturais. Ao som de músicas e danças ancestrais, indígenas guaranis deram vida ao fogo. A exibição das bandeiras dos 41 países participantes — incluindo o Brasil — reforçou a contagem regressiva para o início da competição.



O primeiro a carregar a Chama Pan-Americana foi o presidente da Panam Sports, Neven Ilic. Em seguida, foi a vez do presidente do Paraguai, Santiago Peña, seguido pelo ministro do Esporte do país sul-americano, César Ramírez, e pelo mandatário do Comitê Olímpico Paraguaio (COP), Camilo Pérez — indígena guarani. Por fim, seis atletas envolvidos nas disputas dos Jogos lançaram oficialmente o revezamento da tocha em direção à capital Assunção.

Considerada o evento esportivo mais relevante em 214 anos de história do Paraguai, a competição integra uma missão maior de transformação nacional. "A partir daqui, começa uma jornada que não é apenas cerimonial. É o reflexo de um processo real e palpável de mudança. Assunção-2025 não é um projeto isolado; é parte de um esforço mais amplo que envolve infraestrutura, turismo, empregos, desenvolvimento de talentos e, claro, a projeção internacional do Paraguai", destacou o presidente Peña.

Mandatário da Panam Sports, entidade responsável pelos eventos multiesportivos nas Américas, Neven Ilic celebrou o momento. "Esta é uma cerimônia muito tradicional para a nossa organização. Nos primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior, ela foi realizada no Cerro Cristo Rey, em Cali. Hoje, estamos em um lugar mágico, repleto de história e de importância para o Paraguai. Aqui nasce a nova chama, que agora viajará por diferentes regiões deste belo país até a cerimônia de abertura", afirmou.