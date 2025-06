Guilherme Caribé é anunciado como embaixador do Pan-Americano Júnior 2025

A Panam Sports anunciou, na quarta-feira (25/6), o nadador brasileiro Guilherme Caribé como um dos sete embaixadores oficiais dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. O atleta de 22 anos, atual número 2 do mundo nos 100 metros nado livre, foi escolhido para integrar o Team Panam Sports 2025 — grupo formado para promover a próxima edição da maior competição multiesportiva do continente voltada para jovens atletas.

Com o slogan "O Poder da Nova Geração", o time tem como missão inspirar os participantes e ampliar a visibilidade do evento, marcado para ser realizado de 9 a 23 de agosto, na capital paraguaia. Tricampeão pan-americano em Santiago 2023, Caribé celebrou a escolha. "Estou muito feliz de ser embaixador dessa edição dos Jogos. É um orgulho e uma responsabilidade muito grande ser visto como inspiração para outros atletas. Como atual campeão pan-americano dos 100m livre, vejo uma oportunidade de buscar o título na categoria júnior também e unificar as duas conquistas", afirmou.

O presidente da Panam Sports, Neven Ilic, destacou o papel estratégico dos embaixadores durante a realização do evento esportivo continental. "Conseguimos reunir um grupo extraordinário de atletas. São exemplos em seus países e em todo o continente, e temos certeza de que representarão da melhor forma todos os jovens que estarão nos Jogos de Assunção", destacou o dirigente.

Além de Caribé, o Team Panam Sports é formado por nomes de destaque no esporte juvenil internacional. Da natação, fazem parte as duas mulheres mais rápidas do mundo na categoria Sub-20: a jamaicana Alana Reid e Adaejah Hodge, das Ilhas Virgens Britânicas. A equipe também conta com a colombiana Stefany Cuadrado, recordista mundial júnior no ciclismo de pista; o chileno Matías González, bicampeão mundial de esqui aquático; a paraguaia Nicole Martínez, medalhista no remo em Santiago 2023; e o skatista norte-americano Lazer Crawford, uma das grandes promessas do Team USA.

Carreira em ascensão

Guilherme Caribé vive o melhor momento da carreira no esporte. Em 2024, o brasileiro disputou a primeira edição dos Jogos Olímpicos em Paris, onde ficou a apenas duas posições da final nos 100m livre, com a décima melhor marca das semifinais.

No circuito mundial, o brasileiro brilhou no Troféu Maria Lenk ao vencer os 50m livre com 21s46 — a melhor marca pessoal, responsável por garantir vaga no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, em julho. No ano anterior, subiu ao pódio no Mundial em piscina curta com duas medalhas, nos 50m e 100m livre. Com 305 medalhas de ouro no currículo, além de 66 pratas e 19 bronzes, Caribé é considerado uma referência na natação brasileira e agora amplia sua atuação como símbolo da nova geração do esporte continental.