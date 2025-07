PSG elimina Real em concerto de 25 minutos e pega Chelsea na final da Copa

Fabián Ruiz comemora com Hakimi uma tarde cinematográfica no MetLife Stadium: PSG desbancou o recordista de títulos mundiais Real Madrid - (crédito: AFP)

New Jersey (EUA) — Inaugurada em 28 de outubro de 1886, a Estátua da Liberdade, uma obra de arte assinada por Frédéric Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel, é um presente da França para os Estados Unidos. Simboliza a amizade dos dois países e celebra o centenário da Independência norte-americana. O Paris Saint-Germain está a um jogo de deixar outra memória no país sede da Copa do Mundo de Clubes: a de um time para a eternidade. Após golear a Internazionale por 5 x 0 na final da Champions League, humilhou o Real Madrid na melancólica despedida do camisa 10 merengue, Luka Modric.

O escultor da goleada por 4 x 0 contra o Real Madrid é o espanhol. Luis Enrique, candidato a encerrar a temporada do clube com uma apoteose na decisão de domingo contra o inglês Chelsea, às 16h (de Brasília). Insaciável, o PSG cobiça mais do que os títulos da Copa da França, do Campeonato Francês e da Champions League. O projeto esportivo do Qatar Sports Investments (QSI) deseja o mundo aos pés do clube fundado em 1970. Nada melhor do que a glória em New York/New Jersey para satisfazer o ego do emir Tamim bin Hamad Al Thani na terra do presidente nova-iorquino Donald Trump.

Na véspera do jogo de ontem, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, elegeu o PSG o melhor time do mundo na atualidade. “É o que mais agrada”, afirmou na entrevista coletiva antes de vencer o Fluminense por 2 x 0 na outra semifinal. O concerto de ontem em um estádio alvo como o Santiago Bernabéu, tamanha quantidade de fãs do time espanhol, é mais uma expressão da hegemonia técnica, tática e física no futebol moderno.

Durante a partida, tirei uma foto na qual 21 jogadores estão no campo do Real Madrid. O PSG iniciou o confronto dizendo ao eneacampeão mundial: "Você é recordista de títulos, mas é tempo de ficar encurralado no seu campo de defesa e eu vou fazer quantos gols quiser". Assim foi. Courtois ensaiou mais um daqueles dias heroicos, mas não contava com erros individuais graves de quem deveria protegê-lo da volúpia do PSG.

Leia também: O discurso de conveniência sobre a contratação de Joào Pedro pelo Chelsea

Asensio saiu jogando errado dentro da área e entregou o ouro nas mãos de Dembélé. O camisa 10 dividiu a bola com o Courtois e ela sobrou para Fabián Ruiz abrir o placar. Rudiger ficou com inveja do companheiro e também falhou. A furada na frente de Dembélé acelerou a corrida do astro francês em direção ao gol e tocou para a rede na saída de Courtois. O cronômetro marcava 24 minutos, quando o jogo praticamente acabou.

Uma pressão atabalhoada do Real Madrid no campo de defesa do PSG condenou o pouco tempo de trabalho do sucessor de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso tem apenas um mês e oito dias de trabalho. Pouco tempo para competir em alto nível com a melhor versão do adversário. Resultado: novo gol de Fabián Ruiz. O marroquino Fabián Ruiz e o francês Dembelé iniciaram deram os últimos toques de plasticidade ao lance iniciado pelo goleiro italiano Donnarumma em uma linha de passe impressionante no MetLife Stadium.

O Real Madrid estava desmoralizado diante em 25 minutos com Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham e companhia em campo. Protagonista da melhor defesa da Copa com somente um gol sofrido, aquele da derrota por 1 x 0 para o Botafogo na segunda rodada da fase de grupos, o PSG nem sentiu a ausência do suspenso Willian Pacho. A dupla brasileira formada por Marquinhos e Lucas Beraldo se impôs em uma partida soberba do PSG. Deu tempo de Gonçalo Ramos fazer o quarto em contra-ataque de treino dentro da área do combalido Courtois.

O Real Madrid está eliminado da forma que um dos astros do clube não desejava. O croata Luka Modric esperava um final feliz na decisão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Não será possível. Chega ao fim a trajetória no clube onde virou o melhor do planeta em 2018.



FICHA TÉCNICA

4 PSG (4-3-3)

Donnarumma;

Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes (Kang-in-Lee;

João Neves, Vitinha e Fabián Ruíz (Zaire Emery);

Doué (Mayulu), Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratskhelia (Barcola)

Técnico: Luis Enrique

0 Real Madrid (4-3-3)

Coutois;

Valverde, Asensio (Éder Militão), Rudiger e Fran Garcia;

Guler (Lucas Vazquez), Tchouaméni e Bellingham (Modric);

Vinicius Junior (Brahim Díaz), Gonzalo García (Carvajal) e Mbappé

Técnico: Xabi Alonso

Estádio: MetLife Stadium, em New Jersey

Gols: Fabián Ruiz, aos cinco, Dembélé, aos 9, e Fabián Ruiz, aos 24 do primeiro tempo. Gonçalo Ramos)

Cartões amarelos: Tchouaméni e Carvajal

Público: 77.542 pagantes

Renda: não divulgada

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)