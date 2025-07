Rennes recusa empréstimo de Andrés Gómez ao Vasco

Andrés Gómez é um dos nomes na mesa do diretor de futebol Admar Lopes, do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Vasco tentava o empréstimo do atacante Andrés Gómez para reforçar o elenco neste segundo semestre. No entanto, o Rennes, da França, não concordou com o modelo de negócio e deixou claro que só pretende vender o jogador colombiano em definitivo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Além disso, o clube carioca buscou a contratação de Félix Correia, do Gil Vicente, entretanto as conversas também não avançaram. Os nomes fazem parte da lista de Admar Lopes, novo diretor de futebol, assim como Alan Minda, do Cercle Brugge, da Bélgica.

No momento, uma das prioridades do Cruz-Maltino é trazer um nome qualificado para a ponta. Nesse sentido, o técnico Fernando Diniz quer um jogador que tenha poder de fogo, com bons números de gols e assistências.

O diretor português tem uma carreira consolidada na França e em Portugal e tem uma outra visão do mercado da bola. Internamente, ele indicou nomes bem diferentes do que a direção costumava buscar.

Admar quer aproveitar as oportunidades de mercado, com potenciais de revenda, mas tudo com muita cautela em virtude da situação financeira do clube.

Por outro lado, Jean David, Maxime Rodríguez, Loide Augusto e Garré não conseguem ter regularidade e tem dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Desses, apenas Nuno Moreira conseguiu superar as dificuldades de um novo país e é titular absoluto na espinha dorsal de Diniz.

Por fim, o português concretizou a contratação de Thiago Mendes, de 33 anos. O volante chegou em definitivo após deixar o Al-Rayyan, do Qatar, e já desembarcou no Rio de Janeiro.

