Estrela da etapa SLS, Rayssa Leal fala ao Correio sobre o carinho com Brasília

No coração da capital federal, a Praça dos Três Poderes se transformou, hoje e amanhã, no palco da etapa inédita da Street League Skateboarding (SLS) de Brasília, com a presença de estrelas do esporte. Entre os destaques, Rayssa Leal vai manobrar o skate nas pistas da cidade pela primeira vez. Porém, engana-se quem acha que essa é a primeira vez da maranhense por aqui. Ontem, na coletiva do evento, a skatista recordou, junto ao Correio, o cuidado recebido pelos brasilienses, há exatos 10 anos, quando retornava do Campeonato Brasileiro Mirim, em Blumenau (SC), no tempo em que ser referência do esporte ainda era um sonho.

Veja a fala da skatista:

A história data de um ano especial para Rayssa. Em 2015, período no qual estourou o famoso vídeo da atleta andando vestida de Fadinha, a maranhense participou do torneio no sul do país apenas com as passagens de ida garantidas. Na competição, a atleta se enturmou com um grupo de brasilienses e, para retornar, pegou carona rumo ao Distrito Federal. Com o auxílio dos colegas, a família Leal passou dois dias hospedada na cidade. Depois, seguiu para Imperatriz (MA) com o dinheiro de uma vaquinha feita pelos companheiros de pista.

Questionada pelo Correio sobre a experiência, Rayssa desafiou a "memória ruim" sobre a aventura. Com empolgação, a Fadinha relembrou o momento de diversão vivido em Santa Catarina e afirmou que, por pouco, quase não competiu no evento, devido a não ser do estado. Entre risadas e descontração, a atleta revelou não lembrar do perrengue sofrido para voltar para a casa, mas os pais Lilian e Haroldo Leal tomaram as rédeas da situação. "Minha mãe ia até lá com muita vergonha, meu pai falava e eu ficava atrás dela com muita vergonha, coisa de criança tímida", comentou.

Foram dois dias de viagem até chegarem no DF, com o apoio do professor Welton Martins e da avó de uma das atletas, a skatista colecionou memórias com os competidores do Cerrado. Durante a entrevista coletiva, recordou de uma amiga que dividiu o pódio do Campeonato Brasileiro, mas que perdeu contato ao longo do tempo. No pouco tempo em Brasília, a jovem se aventurou pelo Planalto Central. Conheceu as pistas da Candangolândia, Núcleo Bandeirante e do Núcleo Escola Skate, centro de treinamento de Welton.

"Quando nós viemos, foi muito legal. Assim, criança. Na hora que encontrávamos algum lugarzinho que dava para andar, aproveitamos. Passamos o dia inteiro andando, foi muito divertido. Logo depois, peguei o ônibus de volta para Imperatriz", explicou. O ocorrido marcou a carreira da Fadinha. À época, ser referência mundial na modalidade não passava de um sonho. "Foi algo muito importante na minha vida e onde começou toda a minha carreira. Fico muito feliz de vir até Brasília, poder retribuir todo esse carinho e andar de skate em um dos primeiros lugares que andei fora do Maranhão", vibrou.

O tempo transforma tudo e 10 anos foram suficientes para Rayssa Leal se consolidar como referência no esporte pelo qual tanto batalhou para brilhar. Neste fim de semana, ela volta a Brasília como dona de duas medalhas olímpicas — prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024 — e de tantas outras conquistas a nível SLS — são cinco ouros dos eventos mundiais. Quando a Fadinha dropar na pista da Praça dos Três Poderes, as lembranças especiais da primeira passagem pela cidade estarão ao lado dela. E, quem sabe, o talento da atleta deixe novas recordações douradas na carreira e para os fãs na capital federal.

